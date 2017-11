[VIDEO] SOKRATIS PRED NOVINARIMA U ZAGREBU: ‘Hrvati imaju veliku kvalitetu, ali mi igramo kao da sutra ne postoji’

Foto: Screenshot: You Tube

U srijedu, dan uoči prve utakmice protiv Hrvatske u baražu za SP 2018. godine, Sokratis Papastathopoulos izašao je pred predstavnike medija u Maksimiru i najavio susret.

Iako je Hrvatska, po imenima, favorit protiv Grčke u prvoj utakmici u Maksimiru, statistika je na strani gostiju. Naime, Vatreni su u šest odigranih susreta protiv Grčke samo jednom slavili. Tri puta su remizirali i dva puta izgubili.

“Ne zanima me statistika. Hrvatska je sjajna momčad s kvalitetnim pojedincima koji igraju u jakim momčadima. Imaju dobre ofenzivce i defenzivce, imaju Hrvati jako veliku kvalitetu. Posjeduju odličnu kvaitetu. O Modriću ne treba trošiti riječi, o njemu svi sve znaju… Bitno je samo ono na travnjaku. Maksimalno smo motivirani i ako budemo pravi, možemo u Rusiju”, kazao je Sokratis Papastathopoulos koji ima problema s ozljedom. Nakon večernjeg treninga struka grčke reprezentacije donijet će odluku hoće li Sokratis nastupiti protiv Hrvatske.

Papasthopolous je ozlijedio gležanj u zadnjem ligaškom ogledu protiv Bayerna.



Izbornik Grčke Michael Skibbe odlučio je naknadno pozvati još dva braniča, jer ima problema sa suspenzijama i ozljedama ključnih obrambenih igrača, no uvjeren je da upravo defanzivom može doći do trijumfa protiv Hrvatske. Naknadno je pozvao Mariosa Oikonomoua i Dimitrisa Kolovetsiosa.

“S obzirom na ozljedu, osjećam se bolje, ali još uvijek osjećam bolove. Odlučit ću zajedno s trenerom hoću li nastupiti protiv Hrvatske”, istaknuo je Sokratis i osvrnuo se na ono što je osjetio kad su kuglice na ždrijebu spojile Grčku i Hrvatsku…

“Svim momčadima pristupamo s istim poštovanjem. Igraju se dvije utakmice i nastojat ćemo pobjediti u obje. U svakom slučaju pobijedit će bolji. Mi se želimo kvalificirati na SP”, izjavio je Sokratis Papastathopoulos i dodao:

“Obje reprezentacije imaju svojih slabosti. I kvaliteta… U konačnici rezultatu bi moglo presuditi to hoće li igrači imati dobar ili loš dan. Tajna grčke igre sastoji se u tome, iako momčad nema neku veliku zvijezdu, ali svatko daje sve od sebe, igramo kao da sutra ne postoji. Momčad kao takva je naš glavni igrač, svih ovih godina smo to i pokazivali. I to u presudnim trenucima”, istaknuo je Sokratis Papastathopoulos. Grci znaju kazati kako se dobro ponavlja i treći put…

“Želimo odigrati dobru utakmicu protiv Hrvatske. Svakako ćemo igrati i za njih”, istaknuo je Sokratis Papastathopoulos. Grčka je do sada dva puta igrala u dodatnim kvalifikacijama i oba puta je prošla dalje…

“Iskustvo igranja u tim utakmicama će nam sasvim sigurno pomoći. Ali ispred nas su dvije utakmice u kojima će možda odlučivati i sreća,” zaključio je branič njemačkog velikana.

Grci će večeras trenirati na stadionu Maksimir, dok će hrvatska vrsta svoj posljednji trening odraditi na stadionu Hitrec Kacian.