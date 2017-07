SMUŠENA DINAMOVA OBRANA ISPALA JAKO NAIVNA, BARIŠIĆ USTVRDIO: ‘Teško je trgovati s igračima bez Zdravka Mamića’

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 20:03 04.07.2017

Nogometaši Dinama su u svojoj drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji doživjeli i prvi poraz uoči početka nove sezone.

U utorak poslijepodne u Morskoj Soboti od Dinama je bolji bio novi ruski prvoligaš Tosno 0-1 za kojeg igra i bivši hajdukovac Ante Vukušić, čovjek kojeg su liječnici proglasili medicinskim fenomenom zato jer je najmanje tri godine igrao je samo s jednim plućnim krilom.

Vukušić igrao s jednim plućnim krilom

Bivši nogometaš Hajduka Ante Vukušić u Moskvi je završio na operaciji pluća. Napadač ruskog Tosna bit će tri mjeseca na rehabilitaciji, a to bi trebao biti kraj njegove zdravstvene kalvarije jer je praktički cijelu karijeru igrao s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama koje su sad, na svu sreću, iza hrabrog Vukušića.

No, dok se Vukušić oporavlja, njegovi suigrači bruse se za novu sezonu u kojoj će biti dio ruskog prvoligaškog društva. Što se tiče same utakmice, Ivajlo Petev danas nije mogao računati na Benkovića, Leškovića, Matela, Olma i Hodžića, a prigodu su po prvi puta dobili Sammir i Perić. Za Tosno, pak, nije nastupio nije bilo niti Artem Milevski koji je danas raskinuo ugovor s novim ovim ruskim prvoligašem.

Dinamo loše izgledao u obrani

Pobjeda protiv Dinama došla je zahvaljujući pogotku Zabolotnija u 29. minuti. Dinamova obrana Stojanović–Sigali–Rrahmani–Lecjaks ispala je jako naivna. Modri su prilično loše izgledali u zadnjoj liniji, vidjeli smo puno smušenih reakcija Dinama u defanzivnom dijelu igre.

Tosno je u šest poteza jeftino matirao modre koji su samo pratili pogledima ubacivanje Zabolotnija i njegov pogodak iz kosa sa desne strane. Bila je to teška situacija za Zabolotnija, ali odlično se snašao napadač Tosna. To možete vidjeti u videu dolje od 28. minute (1:19.26). No, ne treba previše kritizirati dinamovce. Još se uigravaju, traži se taj zadnji vezni, ima vremena za popravak.

S tim se slaže službeno prvi čovjek Dinama, predsjednik Mirko Barišić.

“Naravno, trebat ćemo pojačanja. Ovo je bila jedna testna utakmica. Nadam se kako će to izgledati bolje u posljednje dvije pripremne utakmice”, kazao je po završetku utakmice za kamere Nove TV Mirko Barišić i dodao:

“Naravno da je teško raditi bez Zdravka Mamića, teško je trgovati. Ali, imamo operativu koja se trudi. Dovest ćemo pojačanja”.

Ozlijedio se Ćorić

Dinamo je u prvom dijelu zaprijetio već u 3. minuti, Fiolić je u teškoj situaciji tukao iz okreta, ali lopta je završila u naručju ruskog vratara Jurčenka. Bila je to u prvih 20-ak minuta prilično negledljiva utakmica, lopta je uglavnom bila na sredini terena, a niti jedna momčad nije uspjela ozbiljnije zagospodariit sredinom terena.

Petev jednostavno nema sreće s ozljedama, već u 26. minuti Ćorića (šepajući napustio igru) je zamijenio Gojak. Što se tiče drugog poluvremena, Dinamo je izgledao puno bolje. Imao je inicijativu, pet, šest šansi, ali niti jedna lopta nije završila u mreži. Barišić je na to ustvrdio kako se u klubu radi na dovođenju još jednog napadača.