SLAVEN ŽUŽUL DOŽIVIO ŠOK: ‘Neš’ majci, ne dam klub, nema šanse da nas potjerate u 3. ligu’

Nakon što su ‘pretresene’ sve žalbe, Komisija za licenciranje HNS-a objavila je konačnu listu klubova za prvu i drugu ligu. I prema njoj, na listi nema Splita, što znači da će ‘crveni’, koji se u posljednjem kolu 1. HNL bore za prvoligaški ostanak, ispasti bez obzira na rasplet.

Predsjednik i vlasnik RNK Split Slaven Žužul poručio je čelnicima HNS-a:

“Ovo je sramota, najlakše je ugasiti Split! Najbolje da se svi preselimo u Zagreb i igramo ‘prvu zagrebačku’ i ‘drugu zagrebačku’ ligu. Ali neće im to proći, neš’ majci, ne dam klub dok budem mogao hodati”, kazao je Slaven Žužul, prenosi Goal.com.

‘Ova odluka nije pravedna’

Premda je znao u kolikim je njegov klub problemima, Slaven Žužul doživio je šok kad je saznao da Split nije dobio licencu ni za prvu, ali ni za drugu ligu, te da će na jesen, kako stvari stoje, igrati u trećem rangu natjecanja.

“Ova odluka nije pravedna i mi ćemo se protiv nje boriti svim sredstvima. Moram se konzultirati s odvjetnicima, no nema šanse da me netko uvjeri da je ovo pravo i pravda. Borit ću se do Strasbourga ako treba. Pogledajte tko iz koje lige ispada, a tko ostaje u drugoj ligi zato što se nas dekretom prebacilo u treću ligu. Sve će vam biti jasno. Mi imamo sve uvjete za drugu ligu, imamo 13 od 15 uvjeta i za prvu, s tim da bismo i ova dva riješili u mjesec dana, da nam se ostavio rok. Nemam ja čarobni štapić, ne mogu sve sam i preko noći”, istaknuo je Žužul i najavio kako će se u posljednjem kolu boriti protiv četveroplasirane momčadi prvenstva Osijek, koji će ovo ljeto igrati Europu.

‘Oni su nas rafalom po pola presjekli’

“Nije sramota ispasti, jednu godinu odigrati u drugoj ligi, konsolidirati se i vratiti. Ali oni su nas rafalom po pola presjekli! Pa ljudi moji nama je pred realizacijom projekt izgradnje stadiona! Kome odgovara da se ne izgradi novi stadion u Splitu? Zar se svi moramo preseliti u Zagreb i igrati ‘tramvaj ligu’. Hoće li se ubuduće igrati ‘prva zagrebačka’ i ‘druga zagrebačka’ liga, umjesto hrvatske lige? Zar i naša djeca nemaju pravo igrati nogomet?” pita se Žužul.