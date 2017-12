SLAVEN BILIĆ RASTURIO DAVORA ŠUKERA: Ove riječi bivšeg izbornika govore sve o brendu i njegovom (ne)radu u HNS-u

‘Kada čujem ‘Stanić’, to mi je sinonim za poštenje, kvalitetu čovjeka. Imam visoko mišljenje i o Šimiću, Pletikosi i Vlaoviću’, kazao je Slaven Bilić.

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić već je gotovo mjesec i pol bez angažmana. Riješen turbulencija i stresa u uglednoj Premier League, prokomentirao je previranja u hrvatskom nogometu.

Nane je, točnije, prokomentirao neuspjeli pokušaj Darija Šimića, Marija Stanića, Gorana Vlaovića i Stipe Pletikose da preuzmu vlast u HNS-u od Davora Šukera i njegovih ljudi.





“Kada čujem ‘Stanić’, to mi je sinonim za poštenje, kvalitetu čovjeka. Imam visoko mišljenje i o Šimiću, Pletikosi i Vlaoviću. Uvjeren sam da su to ljudi koji bi dali sve od sebe da hrvatski nogomet učine boljim. Vjerujem da bi u tome bili uspješni. Jasno je da ih i veći dio javnosti podržava. Ključno je ono što mnogima, pa tako i meni, izgleda nekorektno: Zašto se ne mogu kandidirati i onda programom izboriti ili ne dobiti povjerenje Skupštine HNS-a? Zašto kandidiramo samo jednog čovjeka i time namećemo predsjednika, a ne biramo program? To nije u redu”, izjavio je Bilić u intervjuu za Sportske novosti.

Na primjedbu da će Šuker ipak biti reizabran kao predsjednik HNS-a, Bilić je komentirao:

“Netko tko zapravo ne živi stalno u Hrvatskoj jednostavno ne može kvalitetno obavljati funkciju predsjednika HNS-a.”