SLAVEN BILIĆ DOBIO ‘ĆUŠKU’ OD BIVŠEG GAZDE: ‘Trebao sam ga se riješiti na ljeto’

Hrvatski stručnjak Slaven Bilić i dalje je tema u West Hamu iz kojeg je najuren

Nema tome još niti punih mjesec dana otkako je Slaven Bilić dobio otkaz na mjestu menadžera londonskog West Hama. Presudili su mu loši rezultati u uvodnom dijelu sezone, premda će statistika kazati da hrvatski stručnjak i nije bio tako tragično loš u svom mandatu ondje, dapače.

42 pobjede u 111 utakmica

Ukupno je Bilić, bivši igrač kluba kojeg je kasnije vodio, na klupi West Hama proveo 881 dan, vodio momčad na 111 utakmica i ostvario 42 pobjede, te je ukupno koristio 58 igrača. West Ham je u Bilićevom mandatu u 87 utakmica Premier lige osvojio 116 bodova, odnosno 1,33 boda po susretu. Iza Bilića su dva engleska trenera, Alan Curbishley i Harry Redknapp. Curbishley, koji je vodio West Ham od 2006. do 2008., ima prosjek od 1,32 boda po susretu, a Redknappov (1994–2001) prosjek je 1,31.

“Slaven je bio iskren čovjek s integritetom i inteligencijom i bio je ludo lojalan West Hamu. Otkaz tako pristojnom čovjeku bio je jedna od najtežih odluka koju je uprava morala donijeti u posljednjih 25 godina. On se nikad nije bojao istine i zbog toga smo ga voljeli. Voljeli bismo ga zadržati, ali nismo mogli i on je to shvatio”, riječi su kojima ga je iz kluba ispratila dopredsjednica Karren Brady.



Nije slušao djecu

Ipak, suvlasnik West Hama David Sullivan, prenosi The Guardian, ne misli tako.

“Trebao sam ga se riješiti na ljeto. Pobjedom protiv Tottenhama u posljednjoj domaćoj utakmici i slavljem protiv Burnleyja zadržao je mjesto. Mislio sam da će sve srediti”, kaže Sullivan koji nije bio sretan niti Bilićevim izborima pojačanja.

“Uključen sam u dovođenje igrača, ne i strategiju. Menadžer je rekao da želi Fontea iz Southamptona i Snodgrassa iz Hulla. Djeca su me preklinjala da ih ne potpisujem”, ‘oprao’ se Sullivan…