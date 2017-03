SKY SPORTS O NOGOMETNOM GENIJU: ‘Prosinečki je toliko pušio da bi dim iz WC-a išao za njim. Ali radio je čuda, jedan je od najvećih’

Izbornik Azerbajdžana i proslavljeni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki, u nedjelju je tema pisanja uglednom britanskog Sky Sportsa.

Azerbajdžan i Njemačka od 18.00 na Tofiq Bahramov stadionu u Bakuu igraju utakmicu 5. kola kvalifikacija za SP u Rusiji 2018 u skupini C. Ovo je dvoboj dvojice izbornika, Roberta Prosinečkog i Joachima Löwa.

Legendarni Žuti našao se u fokusu pisanja novinara Sky Sportsa Adama Batea, koji je secirao njegovu “iznimnu” karijeru, kako ističe Sky Sports u svojem pisanju o bivšem Vatrenom.

Robert Prosinecki's next trick? The iconic player plotting Germany’s downfall again as Azerbaijan coach | @ghostgoal https://t.co/zSXphONrdG pic.twitter.com/r0jfmZUznn — Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) March 26, 2017

Smatra se jednim od najvećih svog vremena

“Robert Prosinečki bivši je igrač Real Madrida koji se pridružio onom dream teamu Johana Cruyffa u Barceloni. Ovaj osvajač naslova prvaka Europe smatra se jednim od najvećih playmakera svog vremena, koji se s 32 godine našao u engleskom Portsmouthu. Stoga, možda i ne iznenađuje što je sad izbornik Azerbajdžana”, počinje svoju priču o Prosinečkom novinar Sky Sportsa i nastavlja.

“Bivši obrambeni nogometaš Linvoy Primus sjeća se godine dana provedenih sa Prosinečkim u Portsmouthu (igrao od 2001. do 2002.). Za samo jednu sezonu, Prosinečki je klub podignuo u viši rang natjecanja, pušivši 40 cigareta na dan. Bio je uvršten u PFA momčad. Toliko je puno pokazao za godinu dana provedenih u Portsmouthu, da ga je klub uvrstio u najboljih 11 igrača koji su ikad igrali u klubu. A, pazite sad ovo, zaigrao je 33 puta u dresu Portsmoutha”.

‘Nevjerojatno je kad se netko poput njegove igračke veličine pojavi u klubu’

Primus se nadovezao na pisanje Sky Sportsa i za isti medij istaknuo:

“Nevjerojatno je kad se netko poput njegove igračke veličine pojavi u klubu. Nije sad to baš tako atraktivno mjesto za doći. I onda ga vidiš kako on to radi, on to sve još uvijek ima u nogama. Možda tad nije imao brzinu, ali je imao iste vještine i kontrolu lopte”, otkrio je Primus kako je to izgledalo 2001. godine kad ih je svojom genijalnošću počastio “veliki Žuti“.

Prosinečki je u drugoj engleskoj ligi (Champhionshipu) radio čuda.

“Ne samo u ligi, nego i na treningu. Primjerice, izluđivao je suigrače na treningu gurajući im loptu kroz noge. Napravi to jednom i ono, velik si, ali on je to napravio nekoliko puta bez problema. Svi su mu pljeskali”, otkrio je Primus i dodao kako je to isto radio i za vrijeme utakmica.

‘Ti si apsolutni genije’

“Sjećam se sraza s Nottingam Forestom. Stojimo u tunelu prije utakmice, prilazi Žutom Marlon Harewood i govori mu: ‘Ti si apsolutni genije’. I onda kad je utakmica počela, Prosineki sam sebi napravi šou i zabije pobjednički pogodak”.

Sky Sports se sjeća i velike pogreške Miroslava Ćire Blaževića, za koju će i “trener svih trenera” sam kazati da mu je najveća u životu, kad je Žutoga označio nedovoljno dobrim i pustio ga u Crvenu zvezdu, a on je onda postao jedan od najboljih mladih igrača svijeta, a kasnije i osvajač tadašnje Lige prvaka i jedan od najboljih nogometaša Europe, majstor s loptom, čovjek koji je protivničke igrače “slao po ćevape”.

“Ćiro je svojedobno kazao da će, ‘ako taj mali postane nogometaš, pojesti svoju trenersku diplomu’. Žuti je uvijek radio stvari na svoj način, i kad je igrao za Portsmouth”, objašnjava Primus i osvrće se na njegovu strast prema cigaretama.

‘Prosinečki je godinama igrao na visokom nivou’

“Pa on je pušio kad je bilo poluvrijeme. Da, glasine su točne o tome. Dim cigarete išao bi za njim kad je izlazio s WC-a. Ne, to nije dio britanskog nogometa i ponašanja u njemu, neke igračke i sportske kulture, ali kad netko radi takve stvari kao što je on radio na terenu, nitko mu ne može zamjeriti ništa glede njegovog načina života. Prosinečki je godinama igrao na visokom nivou”.

Prosinečki je jednom kazao kako nikad ne osjeća ništa posebno kad igra protiv njemačkh momčadi, unatoč tome što je rođen tamo i u toj zemlji živio 10 godina. Ali, nikad neće zaboraviti dan kad je Crvena zvezda srušila Bayern Munchen na svom putu prema europskom tronu, kao i četvrtfinalno hrvatsko “ubijanje” Nijemaca u Lyonu 3-0 u četvrtfinalu Mudinala u Francuskoj 1998.

Sky Sports objašnjava kako je ta hrvatska prezentacija protiv Njemačke možda i najbolja predstava hrvatske reprezentacije u povijesti. To je mišljenje spomenutog medija.