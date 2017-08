SKËNDERBEU PRIJETI MAKSIMIRSKOJ MOMČADI: ‘Dinamo nije Real Madrid, a mi nismo ‘banana’ momčad’

Nogometaši Dinama u četvrtak nastavljaju put kojim se nadaju stići u fazu po skupinama Europske lige. Na njemu stoji posljednja prepreka, albanski Skënderbeu. Klub je to protiv kojeg je Dinamo prije dvije godine dohvatio Ligu prvaka.

Utakmicu je za nogometni portal Goal najavio Marko Radas, 33-godišnji branič koji u tom albanskom klubu nastupa već sedam godina, a koji je prošao nogometnu omladinsku školu baš zagrebačkog Dinama.

Soudani i Fernandes ispred ostalih

Nakon što je kazao kako se prije dvije godine nadao Dinamu u ždrijebu, Radas tvrdi da je ovaj put za protivnika želio nekog drugoga i dodaje:

“Opet, kada gledate koga smo sve mogli dobiti, možda je Dinamo i dobar izbor. Ždrijeb nam je nudio Ajax, Fenerbahče, Krasnodar…, a Dinamo opet zadnju godinu dana i nije bio tako dobar. Realno, nije to ista momčad kao prije dvije godine kada su za modre igrali Pjaca i Rog. Ali, Dinamo je ipak – Dinamo, mi ih nemamo pravo niti ćemo ih podcijeniti. U dobroj su formi, pobijedili su Hajduk i Rijeku.”



Secirajući Dinamo Radas je naglasio da najopasnijima smatra Soudanija i Fernandesa.

“Soudani je stvarno klasa, još od prvog dana kada je došao u Dinamo pokazuje strašnu kvalitetu. Iskreno, za Juniora Fernandesa mi nikako nije bilo jasno zašto prošle sezone odlazi na posudbu, nisam mogao vjerovati da se Dinamo odriče takvog igrača. On je stvarno kad to želi – top igrač. Tu je i Ćorić, on ima nogomet u malom prstu, kod njega sve ovisi kakav mu je dan.”

‘I nas će se nešto pitati’

Smatra da Skënderbeu svoje šanse ima.

“Sigurno će se i nas nešto pitati, u ovim dvobojima nismo bez šanse. Čak bih rekao da imamo puno veću mogućnost za iznenađenje nego prije dvije godine. Većinom smo ostali na okupu, iskusniji smo za dosta europskih utakmica, pa na domaćem smo travnjaku u grupnoj fazi Europske lige svladali i Sporting Lisabon. Prije smo se više oslanjali na inidvidualnu kvalitetu pojedinaca, sada smo ipak veći kolektiv. Mi sigurno imamo veće šanse nego prije dvije godine. Gledajte, Dinamo nije Real Madrid, a ni mi nismo baš takva ‘banana’ momčad.”