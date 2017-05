SKANDAL UOČI OKRŠAJA NA MAKSIMIRU: Ovako su igrači Istre pokazali što misle o vlastitom treneru

Uvertira u dvoboj 34. kola hrvatskog prvenstva između Dinama i Istre 1961 bila je, zahvaljujući pulskoj momčadi, vrlo neuobičajena.

Svi igrači su se, naime, okupili ispred klupe i zajednički okrenuli leđa treneru Mariju Totu. Na simbolički su mu način tako još jednom poručili da ne žele da ih vodi i da ga ne smatraju svojim trenerom.

Roceov govor

Nastavio se na taj način cirkus koji je počeo dan ranije kada su igrači jednoglasno otkazali poslušnost Totu. Zamjerili su mu što je mijenjao stavove nakon razgovora s čelnicima kluba, odnosno što je navodno jedno govorio njima, a istovremeno slijepo slušao upravu koja je inzistirala da krene sa forsiranjem mlađih igrača. Maknut je tako najprije Valentino Stepčić, a dan uoči utakmice je trener izostavio s popisa putnika za Zagreb iskusnog vratara Vanju Ivešu koji se usudio izreći što momčad misli.





Igrači su potpisali peticiju protiv Tota i momčad je u Zagreb krenula bez trenera, ali se nakon razgovora s predsjednikom kluba Michaelom Gloverom i on uputio prema Maksimiru. No, igračimja to nije najbolje sjelo. Najprije je kapetan Goran Roce sat vremena uoči utakmice okupio momčad na centru i bez nazočnosti stručnog stožera održao motivacijski govor, a potom je uslijedilo i okretanje leđa Totu koju sekundu prije početka dvoboja.