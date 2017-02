SKANDAL DOBIO SVOJ NASTAVAK: ‘Može ga biti sram, smijenit ću ga prije ljeta! On je najgori predsjednik Hajduka u zadnjih 50 godina!’

Nekadašnji igrač i skaut Hajduka Vilson Džoni u subotu se na ‘Biloj noći’ u Novalji obrušio na predsjednika bijelih Ivana Kosa, jer čelni čovjek kluba s Poljuda nije pozdravio veterane. Sad je ova priča dobila svoj nastavak.

Ovaj slučaj odjeknuo je Hrvatskom. Nakon njega javila se i Torcida koja je “samozvanoj” legendi kluba, kako su torcidaši u svom priopćenju naveli, poručila kako on i takvi poput njega moraju prestati očekivati da će klub biti njihova krčma do smrti te sramotiti Hajduk.

Torcida stala u obrani kluba i predsjednika Kosa

“Ako se stavi na stranu da je tituliranje samih sebe ‘legendama’ pokazatelj dubokog psihičkog problema, ti ljudi koji sada galame nakon što su 20-ak godina šutili, su često i sami bili sudionici najvećih nepravilnosti u klubu, koje su dovele gotovo do stečaja Hajduka. U ime svih navijača Hajduka pozivamo pojedine bivše igrače da prestanu očekivati da će klub biti njihova krčma do smrti te sramotiti Hajduk! Posebno upozoravamo da se nitko u svojim budalaštinama nema pravo pozivati na Torcidu, jer će zbog toga snositi sve pravne posljedice”, stoji u priopćenju.

‘Može ga biti sramota što ne poznaje veterane Hajduka’

Sportske novosti su dan nakon ovog skandala kontaktirale Vilsona Džonija koji kaže da stoji iza svega što je rekao.

“Gospodin Kos je došao na ‘Bilu noć’ u Novalji gdje smo bili prisutni jer smo igrali utakmicu povodom 106. rođendana Hajduka. Gospodin Kos, ne samo da nas nije pozdravio, nego nas nije ni pogledao kada je došao. Kasnije je imao priliku pozdraviti nas dok je bio na bini. Kad sam to vidio, zatražio sam riječ kao kapetan veterana da i ja nešto kažem. Što je on to uradio za Hajduk? Može ga biti sram, on čak ni ne navija za Hajduk. Može ga biti sramota što ne poznaje veterane Hajduka”, kazao je Vilson Džoni i istaknuo da Kos neće ostati do ljeta na čelu Hajduka, kako će ga upravo on smijeniti.

“On je najgori predsjednik u povijesti kluba u zadnjih 50 godina. Ja jedino priznajem Torcidu koja je istinski uz Hajduk”, rekao je Džoni.

‘Izjave i ponašanje dotične osobe najviše govore o njemu samom’

Oglasio i Ivan Kos te prokomentirao slučaj.

“Izjave i ponašanje dotične osobe najviše govore o njemu samom. Žao mi je domaćina čiji je trud da organizacijom ‘Bile noći’ još jednom pokažu svoju ljubav prema Hajduku zasjenilo ponašanje osobe koja je tu bila kao predstavnik veterana. Postoji Udruga veterana, koja ima svoj statut i koja treba regulirati ovakve i slične incidente. Poštujemo i štitimo povijest, velikane i institucije kluba. Želimo suradnju i potičemo ju, no pravila, odgovornosti i sankcije moraju postojati. Nitko, pa i onaj koji je sudjelovao u stvaranju ugleda kluba, nema ga pravo rušiti. Nažalost, ovo nije izdvojen slučaj i tome treba stati na kraj jer osim na klub, baca ružno svjetlo na sve bivše igrače koje se svrstava u “pijančine i žicare” što je nedopustivo. Uskoro se sastajemo s predstavnicima udruge i nadam se da ćemo surađivati isključivo na dobrobit Hajduka”, izjavio je Kos za 24 sata.