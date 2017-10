Mogao je Tottenham i doći do pobjede protiv Reala, ali Keylor Navas imao je drugačije planove i ofenzivci Spursa nisu iskoristili svoje šanse.

Spursi su imali sjajnu priliku u 19. minuti. Chris Eriksen je izveo korner, lopta je bila došla do Kanea koji je tukao iz prve i to neugodno od poda, ali fantastično je to skinuo Navas. Spursi niti iz drugog kornera nisu uspijeli pronaći put prema mreži Navasa. Pogledajte kako je to izgledalo…