Boris Rapaić (19) talentirani je nogometaš Hajduka II koji uopće ne igra za prvu splitsku momčad.

Kad biste Borisa upitali što je njemu najvažnija stvar na svijetu, on bi kazao kako je to, uz obitelj i – nogomet! No, postoji jedna stvar koju isto tako jako voli. A to su – moda i društvene mreže! Da, dobro ste pročitali, moda.

Hlače, majice, košulje, tenisice, cipelice, šeširići, kapice, jaknice s krznom…

Bad things…👅 A post shared by Boris Rapaic (@boky9) on Apr 6, 2017 at 4:33am PDT

Ne, ne pišemo o nekoj manekenki, nego o Borisu Bokiju Rapaiću, sinu bivšeg legendarnog hrvatskog nogometaša Milana Mikija Rapaića koji je u sukobu s Hajdukom.

Bad and boujee…® A post shared by Boris Rapaic (@boky9) on May 18, 2017 at 4:01am PDT

Miki se obračunava s Kosom putem medija

Boris se stalno naslikava i pokazuje svoju ljubav prema modi, prava je zvijezda Instagrama. No, nekako zato ne igra baš u prvoj momčadi Hajduka. Ne, nije zbog Instagrama. Zbog čega? To je najbolje da pitate trenere u Hajduku i upravu kluba.

Mask on Fuck it, mask off … A post shared by Boris Rapaic (@boky9) on Apr 28, 2017 at 3:22am PDT

Prema mišljenju predsjednika “bijelih” Ivana Kosa, sin Milana Rapaića nije “materijal” za Hajduk. To je jako naljutilo Mikija koji je na to kazao:

‘Ne preostaje nam ništa drugo osim odlaska iz kluba’

“Nakon Kosovih izjava, ne preostaje nam ništa drugo osim odlaska iz kluba. Ako u klubu žele biti korektni, neka mu daju papire bez odštete. Ja sam glavni krivac jer je Boris otišao na jednoipolgodišnju posudbu u Inter tek kada je potpisao profesionalni ugovor s Hajdukom pa je Inter platio za posudbu. Mogao sam ga odvesti bez ugovora, tada Hajduk ne bi dobio ništa, ali ja sam mislio na klub”, pojasnio je Rapaić koji očito misli da na osnovu prezimena njegov sin zaslužuje mjesto u Hajduku.

Sorry for party rocking 🔫 A post shared by Boris Rapaic (@boky9) on Mar 8, 2017 at 6:47am PST

Zbog toga se i krenuo putem medija obračunavati s upravom Hajduka, isticati kako je on splitskom klubu, svojoj najvećoj nogometnoj ljubavi donio milijune, a nikad nije, prema njegovim riječima, uzimao proviziju.

U Primaveri zabio šest golova

Boris Rapaić je na ljeto 2014. godine otišao na posudbu u milanski Inter. U Primaveri, inače španjolskoj razvojnoj ligi, upisao je 28 nastupa i pritom postigao “samo” šest golova. Za napadača to i nije baš neka statistika.

Nakon samo godinu i osam mjeseci u Interu, vratio se u Hajduk. Njegov otac je zbog toga bio sretan. Kazao mu je “sine, pokaži se sad, ovo ti je prilika”, kako je Boris bio otkrio po svom povratku u Split.

College boy🙈 A post shared by Boris Rapaic (@boky9) on Nov 25, 2016 at 12:02pm PST

Prtajin u Primaveri za Udinese zabio 22 gola

No, čini se kako se baš i nije dokazao. Samo za usporedbu, povući ćemo paralelu s još jednom nadom Hajduka koja je u isto vrijeme kao i Boris otišla u Italiju u Udinese, Ivanom Prtajinom.

Radi se o 21-godišnjem napadaču koji je iz mlađih uzrasta Zadra prešao u Udinese gdje je igrao za drugu momčad. I sad, pazite ovo, u 49 nastupa za Udinese u istoj toj Primaveri Prtajin je postigao 22 gola, a 18. siječnja ove godine s Hajdukom je potpisao i ugovor.

I ove sezone ta dva mladića završe u trećoj hrvatskoj ligi u dresu Hajduka II. I što se dogodi? Prtajin zabije 11 pogodaka, Rapaić tri. Prtajin je sad na klupi prve momčadi, čeka svoju priliku kod Joana Carilla. A Rapaić? Vjerojatno razmišlja što će sljedeće odjenuti i kakvu će super cool fotku staviti na Instagram. Svakom prema zaslugama…