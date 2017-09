ŠIME VRSALJKO ODGOVORIO NA PITANJE KOJE ZANIMA ČITAVU NACIJU: ‘Sami smo si krivi, nemamo pravo na grešku’

Hrvatski reprezentativni branič Šime Vrsaljko prokomentirao je situaciju Vatrenih u skupini I kvalifikacija za odlazak na SP u Rusiju 2018. godine.

Prošle srijede se u Primeri igralo peto kolo, Šime Vrsaljko opet nije bio u postavi Diega Simeonea. Čak ni na klupi. No, Simeone ga je uvrstio u prvu momčad protekle subote u ligaškom srazu protiv Seville na svom terenu u sklopu 6. kola La Liga (pobjeda Rojiblancosa 2-0).

“Događa se ono što je u nogometu normalno, ali je grozno ako se dogodi u seriji. Eto, zadesila me serija pehova otkako sam se proljetos ozlijedio protiv Seville. Nadam se da će sad u subotu, kada igramo upravo protiv Seville, taj krug pehova biti zaključen”, izgovorio je 25-godišnji Zadranin gotovo u dahu za Sportske novosti.

Nema igraču goreg nego da ga muče ozljede

Vrsaljko je kazao kako je trener momčadi Diego Simeone porazgovarao s njim.



“Sam je prišao i inicirao razgovor. Bio je vrlo pozitivan prema meni, istaknuo je zadovoljstvo načinom na koji treniram i pristupam obvezama. Kazao mi je da samo tako nastavim, da me vidi kao dobrog igrača i da ima poseban plan za mene. Puno mi to znači, nema igraču goreg nego da ga muče ozljede, a onda kada se oporavi, da ne igra”, istaknuo je Vrsaljko i osvrnuo se na situaciju u kvalifikacijskoj skupini I za odlazak na SP u kojoj je Hrvatska, ruku na srce, još uvijek vodeća momčad skupine, ali ako želi izboriti Mundijal u Rusiji 2018. godine, Vatreni moraju slaviti u posljednje dvije utakmice protiv Finske na Rujevici i Ukrajine u gostima.

“Nije ni tako crno kako sada mnogima izgleda. Mi smo i dalje prvi u skupini za SP, imamo dvije utakmice koje moramo pobijediti, a to je bilo realno očekivati i prije. Skupina je teška i znalo se da će do kraja biti napeto”, dao je do znanja Vrsaljko. Iako, s dva poraza na zadnja dva gostovanja, Island i Turska, sve se kompromitiralo?

I dalje ovisimo sami o sebi

“Nema dvojbe da smo si otežali put za Rusiju. Sami smo si krivi što sada imamo imperative, ali ja sam uvjeren da imamo potencijala i snage da ostvarimo željene rezultate protiv Finske i Ukrajine te osiguramo Rusiju. I dalje ovisimo sami o sebi”.

Što ako se dogodi neželjeni scenarij?

“Znate što; nemam odgovor na to pitanje jer takvu opciju, da ne idemo na SP, ni ne uzimam u obzir. Jednostavno, ne želim razmišljati u tom smjeru, strahovati, brinuti, nego se samo koncentrirati kako ostvariti bodove u posljednja dva kola. Nemamo pravo na grešku, svjesni smo, i moramo se sami vaditi kako smo sami i uprskali”, istaknuo je Vrsaljko.

Hrvatska 6. listopada od 20.45 igra protiv Finske, a kvalifikacije završava 9. listopada utakmicom protiv Ukrajine, koja se također igra od 20.45.