SEVILLSKI NOVINARI SPRDAJU SE S RAMOSOM: ‘Da, on je ipak veliki sevillista’

Sevilla i Andaluzija slave veliku pobjedu svojih ljubimaca u jučerašnjem derbiju 18. kola Primere na Estadio Ramón Sánchez Pizjuánu 2-1.

Ono što im nije pošlo za rukom tri dana prije ove utakmice u kupu Kralja (3-3), pošlo im je sinoć. U dvoboju prvoplasirane i drugoplasirane momčadi La Lige, Sevilla je velikim preokretom u posljednjih 7 minuta uspjela preokrenuti susret iz 0-1 u 2-1 i tako prekinuti rekordni niz Reala bez poraza od 40 susreta, koji je trajao još od travnja 2016. godine kad ju je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka s 2-0 pobijedio njemački Wolfsburg.

Autogol Ramos usrećio Sevillu

No, ono zbog čega sevillisti posebno slave je autogol Sergija Ramosa, omraženog kapetana Reala, inače domaćeg dečka rođenog u obližnjem Camasu, kojeg ultrasi Seville Biris Norte, kao i veliki dio ostalih običnih navijača Seville, ne mogu smisliti.

Razlog tomu je, kako oni ističu, Ramosova izdaja 2005. godine kad je ovaj najbolji branič svijeta kao 19-godišnjak napustio klub i za 30 milijuna eura prešao u Real Madrid, čija uprava mu je dala i broj 4 koji je do njega nosila ikona kluba Fernando Hierro. U kup susretu proteklog četvrtka Biris Norte su ga 90. minuta vrijeđali, psovali mu majku, spominjali obitelj, ali to nije nikakva novost jer “ljubav” između njih traje sad već 12 godina.

Ramos u četvrtak provocirao ultrase Seville

Ramosu je to zasmetalo, pa je za vrijeme susreta, zabivši gol iz penala s kojim su Los Blancosi sebi otvorili put preokreta prema nastavku niza bez poraza, niza koji je jučer u paklu Estadija Ramón Sánchez Pizjuána prekinut, isprovocirao ultrase došavši ispod njihove tribine i slavivši pogodak i poslavši poruku s rukom na uhu: “Da vas sad čujem”.

Nakon susreta, Ramos je španjolskim novinarima kazao kako mu nije jasno da se Rakitića i Alvesa na Ramón Sánchez Pizjuánu dočekuje kao bogove, a njega na nož. A oni, kako je on to istaknuo, nisu djeca kluba dok on je jer je kao desetogodišnjak došao u Sevillu u mlađe kategorije.

Jučer je Ramos zabio autogol u 85. minuti susreta i izazvao eurupciju oduševljenja navijača koji su ga propisno izviždali na početku susreta za vrijeme predstavljanja sastava. Koliko je netrepeljivost prema Ramosu u Sevilli velika, svjedoči i naslov u Diariju de Sevilli.

‘Ovaj sevillista konačno ima razloga da bude sretan na svom stadionu’

“Da, on je ipak veliki sevillista”, naslov je teksta s kojim se andaluzijski novinari sprdaju s Ramosom, a o tome piše i madridski As koji je informirao javnost kako andaluzijske kolege zadirkivaju kapetana Reala.

“Ovaj sevillista konačno ima razloga da bude sretan na svom stadionu. Kao jedan od njihovih, Sergio Ramos dokazao je kako njegova ljubav nije samo vidljiva u trenucima davanja izjava u kojima ističe da je on domaći dečki, iz Andaluzije, dijete kluba. Na kraju je, ovaj divni nogometaš rođen u u obližnjem Camasu stao na stranu svojih protiv onih koji ga bogato plaćaju, protiv onih za koje je u četvrtak nakon susreta osmine finala kupa Kralja kazao kako će ih uvijek braniti, kako stoji iza njih kao kapetan”, stoji u tekstu Diaria de Seville koji se osvrće kako je Ramos panenkom posramio vratara Seville Sarabiju, a onda mu se isšao ispričavati. I to je isto tako Ramos spomenuo novinarima kazavši kako je i u tome vidljivo njegovo poštovanje prema klubu koji ga je igrački odgojio, a što je s panenkom? Zašto je onda to napravio? Pita se novinar spomenutog sevillskog medija Francisco Jose Ortega.

“Znate, sudbina vam ponekad okrene leđa”, konstatacija je Ortege.