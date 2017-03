ŠEVČENKU NACIJA NE VJERUJE: ‘Ne razumijem Andreja i njegove odluke, pa izgorjet ćemo na Maksimiru’

Viktor Leonenko, bivši nogometaš kijevskog Dinama i ukrajinske reprezentacije, iskrizitirao je svog bivšeg suigrača i izbornika Andreja Ševčenka uoči kvalifikacijskog susreta za odlazak na SP u Rusiju 2018. godine u Maksimiru.

Vatreni u petak protiv Ukrajine igraju susret 5. kola kvalifikacija za odlazak na SP u Rusiju 2018. Nakon dvije godine, Vatreni će istrčati na maksimirski travnjak pred svojim navijačima, koji će na tribinama biti brojni.

Hrvatska vodeća u skupini

Nakon četiri odigrana kola Hrvatska je prva u skupini s 10 bodova dok je Ukrajina druga s dva boda manje. Hrvatska je protiv Ukrajine favorit, no nogometaši Andreja Ševčenka u Zagreb ne dolaze s istaknutom bijelom zastavom.

Ukrajinski navijači nadaju se kako bi njihovi ljubimci mogli Vatrenima otkinuti bod(ove). No, isto tako, prilično su skeptični prema svojoj legendi Ševčenku kojem u domovini ne vjeruju baš svi. A ne vjeruje mu niti Viktor Leonenko, bivši igrač kijevskog Dinama i ukrajinske reprezentacije te bivši suigrač Ševčenka. Leonenko smatra kako će Ukrajina ”izgorjeti” u petak na Maksimiru, a sve zato što Ševčenko donosi neke po njemu čudne i kontradiktorne odluke. To je objasnio riječima:

‘Ista momčad koja je igrala jesenas plus eventualno Matvienko’

“Iskreno, ne razumijem Andreja Ševčenka. On kaže da oni koji ne igraju u svojim klubovima, da neće dobiti poziv u nacionalnu momčad. A onda napravi suprotno. Ne znam kakvu će Andrej postaviti momčad, no mislim da bi na Maksimiru mogla istrčati ista momčad koja je igrala jesenas plus eventualno Matvienko“, kazao je Viktor Leonenko, čije riječi prenosi world.24-my.info.

“Ja bi u obrani stavio nekog drugog uz Kačkeridija koji bi bio uz Mandžukića. Nije mi jasno kako jedan od najboljih ukrajinskih braniča nije u momčadi. Za neke stvari treba imati m*da”, jasan je Leonenko.