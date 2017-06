SENZACIJA U HRVATSKOM NOGOMETU: Igrač Barcelone priključio se Hajduku na pripremama i poslao poruku Torcidi

Nogometaš Barcelone B Borja Lopez priključio se pripremama Hajduka u Sloveniji.

Već danas će s ‘bijelima‘ Lopez odraditi prvi trening! Dakle, kako je i najavljeno, baš on će biti to stopersko pojačanje Hajduka. Još uvijek nije potpisan službeni ugovor, ali se očekuje kako će to i danas biti riješeno.

“Zadovoljan sam što sam došao u Hajduk i što sam okrenuo novu stranicu svoje nogometne karijere. Vjerujem da ću se vrlo brzo prilagoditi momčadi i jedva čekam prve izazove. Sada je na meni da počnem trenirati i da se što prije spremim za početak nove sezone”, poručio je novi igrač Bijelih koji je uzeo dres s brojem 3 jer mu je, kako je rekao – sretan, prenosi njegove riječi službena web stranica Hajduka.





Ovaj ljevonogi 23-godišnjak rođen je u Gijonu, kao 19-godišnjak je potpisao za Monaco, odakle je išao na posudbe u Rayo Vallecano, Deportivo i portugalski klub Arouca. Lopeza vrlo dobro poznaje trener Bijelih Carrillo i to je jedan od razloga zašto se Lopez odlučio doći u Hajduk.

Godine 2013. po Transfermartku je bio procijenjen na dva milijuna eura, ali mu je vrijednost pala na trenutnih 250.000 eura. Zanimljivo, ali Lopez je debitirao za Sporting iz Gijona 2013. godine kada je Mate Bilić igrao posljednju sezonu u Gionu. Bilić je s njim proveo godinu dana u momčadi, a za njega ima samo riječi hvale, kazavši kako se radi o igraču koji ima karakter.

Jedno je sigurno, Borja će biti pravi mamac za navijače i priča koju će nogometna javnost pratiti s posebnim zanimanjem sljedeće sezone.