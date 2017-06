SENZACIJA NA POMOLU: Zlatan ne ide u Ameriku, u siječnju ga dovodi jedan od najjačih europskih klubova?

Iako se nagađalo kako bi nakon oporavka od ozljede karijeru mogao nastaviti u manje zahtjevnom sjevernoameričkom MLS-u, čini se da bismo Zlatana Ibbrahimovića i sljedeće sezone mogli gledati u jednom od najjačih europskih klubova.

Kako piše španjolski AS, Ibrahimović bi u siječnju mogao potpisati za Atletico Madrid. Rojiblancosi su ovo ljeto namjeravali dovesti još jednog napadača, a mete su im bile Alexandre Lacazette iz Lyona i Diego Costa iz Chelseaja.

Idealna kombinacija

No, Sportski arbitražni sud (CAS) je odbio žalbu Atletica koji tako sve do siječnja ne smije registrirati nove igrače. Posljedica je to FIFA-ine kazne zbog kršenja pravila prilikom dovođenja maloljetnih igrača. U svakom slučaju, takva kazna itekako je zakomplicirala dovođenje Lacazettea ili vraćanje Coste jer, sasvim logično, nijedan igrač u sezoni prije Svjetskog prvenstva ne želi pauzirati do siječnja.

La La giants eye January move for Zlatan Ibrahimovic…https://t.co/nRFfzyrVYm pic.twitter.com/OONdwoI3sd — 101 Great Goals (@102greatgoals) June 26, 2017

Upravo zato se Atletico koji ne smije registrirati igrače do siječnja i Ibrahimović koji zbog teške ozljede koljena ne može igrati do siječnja čine kao idealna kombinacija. Švedski napadač bi tako i s 36 godina na leđima mogao još jednom pokušati osvojiti Ligu prvaka, a Atletico bi, barem kratkoročno, dobio velikog strijelca.

Zlatan je prošlo ljeto kao slobodan igrač potpisao za Manchester United. Međutim, kako je krajem travnja u četvrtfinalnom ogledu Europske lige protiv Anderlechta zadobio tešku ozljedu koljena, na Old Traffordu su odlučili da mu neće produljiti ugovor.