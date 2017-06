SENZACIJA IZ ITALIJE: Juventus slaže mega-momčad i priprema spektakularnu ponudu za Luku Modrića

Poslije poraza u finalu Lige prvaka čelnici Juventusa odlučni su sastaviti još kvalitetniju i konkurentniju momčad za sljedeću sezonu, a u njoj žele vidjeti još jednog Hrvata.

Juventus se u subotu u Cardiffu morao nakloniti ‘kraljevima’ – Real Madrid je pobijedio s uvjerljivih 4-1 i po 12. put u povijesti se uspeo na europski tron. Torinezima, pak, ostaje utjeha da su u netom završenoj sezoni šesti put zaredom postali talijanski prvaci, a treći su put u nizu osvojili i Kup.

SANTIAGO BERNABEU POKLONIO SE MODRIĆU: Luka dobio brutalne ovacije na proslavi naslova!

‘SVE ŠTO MODRIĆ DIRNE PRETVORI SE U ZLATO’: Svjetski mediji ne prestaju hvaliti sjajnog hrvatskog veznjaka



Ponuda za razmišljanje

No, čelnicima kluba to nije dovoljno, želja im je napokon osvojiti i Ligu prvaka, a planovi za novu sezonu su im vrlo ambiciozni. Ugledna Gazzetta dello Sport piše, a španjolski AS prenosi, da je prioritet Juventusa pojačanje na poziciji centralnog veznjaka. A glavna želja je – Luka Modrić.

La Juventus se plantea intentar el fichaje de Modric https://t.co/SafwWJJESx pic.twitter.com/cwuebUcnmv — AS (@diarioas) June 6, 2017

Svi su u Juventusu bili oduševljeni Modrićevom igrom u finalu Lige prvaka i shvatili su da im upravo takav igrač nedostaje u momčadi. Svjesni su, dakako, da se Real Madrid nema namjere olako odreći ‘mozga’ svoje momčadi, ali navodno su spremni poslati u Madrid financijsku ponudu kojom bi barem naveli vodeće ljude europskog prvaka na razmišljanje.

Na radaru i Morata

Naravno, pitanje je i što bi kapetan hrvatske reprezentacije rekao na ideju selidbe u Juventus. U više je navrata isticao koliko je sretan u Madridu i kako bi volio okončati karijeru u Realu, ali nakon što je triput osvojio Ligu prvaka, a napokon i španjolsko prvenstvo, možda se kod njega pojavi želja za novim izazovom.

Luka Modric vs Juventus El mejor mediocampista del mundo pic.twitter.com/AbfQGXhvcx — Pipe Romero (@PipeRomeroVlz) June 5, 2017

Modrić, dodajmo, nije jedini nogometaš Reala kojeg bi Juventus volio vidjeti u svojim redovima. Nakon što su se u Milanu ‘ohladili’ od Alvara Morate 24-godišnjeg napadača bi rado u svojoj svlačionici vidjela Stara dama. Morata je već igrao za Juventus od 2014. do 2016. i ostavio vrlo dobar dojam tako da i ne čudi da se pojavila ideja o njegovom povratku u Torino.