ŠEF HAJDUKA NA RAZGOVORU U POLICIJI: ‘Ljude se medijski kriminalizira, stvara se afera tamo gdje je nema’

Predsjednik Hajduka Ivan Kos bio je ranije ovaj tjedan na razgovoru u policiji. Radi se o nastavku istrage i prikupljanju informacija nakon što su na Poljudu bili djelatnici USKOK-a te uzeli hrpu dokumenata vezanih uz transfera igrača iz razdoblja prošle uprave.

Kosu se nimalo ne sviđa cijela priča i smatra neprimjerenim da se radi šteta bivšim čelnim ljudima splitskog kluba.

USKOK U HAJDUKU: Istražitelji bez suvišnih pitanja i riječi izuzeli više stotina dokumenata

‘Nanosi se šteta ljudima’

“Jako loše je za klub što se stvaraju afere tamo gdje ih nema, no svi koji rade u klubu su na to navikli. Ipak moram reagirati na to što se bivšu upravu medijski kriminalizira. Špekulacije na temelju anonimne prijave nanose štetu ljudima koji su prema svim našim spoznajama pošteno i odgovorno radili svoj posao. Dokaz za to je što su prijave anonimne, jer da smo uočili bilo što, onda bismo prijave podnijeli mi”, istaknuo je Kos u izjavi za Slobodnu Dalmaciju.



“Danas su medijska tema oni, drugi dan ćemo biti mi ili neka buduća uprava. Svi surađujemo s institucijama kao što je to prema mojim spoznajama radila i prethodna uprava. Najtransparentniji smo klub u državi i zato molim za poštovanje prema tim ljudima i njihovim obiteljima”, zaključio je prvi čovjek Hajduka.