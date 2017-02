SCHMEICHEL RADIO ČUDA: Sevilla s prednošću na uzvrat, engleski prvak izbjegao teži poraz

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Sevilla je kao domaćin pobijedila Leicester City s 2-1 i stekla malu prednost pred uzvrat za 14 dana u Engleskoj.

SEVILLA – LEICESTER CITY 2-1

SEVILLA: Rico; Escudero, Lenglet (Carrico, 55), Rami; Sarabia, N’Zonzi, Ferreira; Nasri, Vitolo; Correa (Iborra, 64), Jovetić

LEICESTER: Schmeichel; Fuchs, Huth, Morgan, Simpson; Ndidi, Drinkwater, Musa (Gray, 58), Mahrez, Albrighton (Amartey, 88); Vardy

STRIJELCI: 1-0 Sarabia (25), 2-0 Correa (62), 2-1 Vardy (73)

Pogotke su za Sevillu postigli Pablo Sarabia (25) i Joaquin Correa (62), a Correa je u 14. minuti promašio i kazneni udarac. Za engleskog prvaka je zabio Jamie Vardy u 73. minuti.

Leicester je tako otišao iz Andaluzije samo s minimalnim porazom, što može zahvaliti svojem vrataru Kasperu Schmeichelu, koji je obranio kazneni udarac i imao još nekoliko sjajnih obrana.

Schmeichel obranio penal

Sevilla je bolje počela utakmicu, prvu priliku imala je neočekivano kada je branič Leicestera glavom neoprezno vraćao loptu i skoro svladao vratara Schmeichela koji je jedva stigao loptu. U 14. minuti Morgan u kaznenom prostoru ruši Sevillina napadača Correu. Argentinac je sam izveo penal, a Schmeichel ga je nadmudrio i obranio. No, u 25. minuti niti sjajni Schmeichel nije uspio zaustaviti gol – nabačaj Escudera pronašao je Sarabiju koji je glavom neobranjivo pogodio sami desni kut engleskih vrata.

U 49. minuti Vitolo je iz nemoguće pozicije pogodio vratnicu, no u 62. minuti domaćini su zabili i drugi gol. Jovetić je navukao trojicu braniča i dodao usamljenom Correi kojem nije bilo teško pogoditi mrežu i iskupiti se za promašeni penal. Sevilla se zadovoljila postignutim i to joj se osvetilo jer je Leicester u 73. minuti neočekivano došao do gola iz svoje jedine šanse dotad – Drinkwater je s lijeve strane uputio savršeno preciznu prizemnu loptu na koju je natrčao Vardy i zabio. U 88. minuti branič Seville Rami pogađa gredu u posljednjoj prilici na utakmici.