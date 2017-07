SAPUNICA KOJOJ SE NE NAZIRE KRAJ: ‘Perišić je frustriran, čekaju ga mučni razgovori s direktorima’

Nastavlja se saga vezana uz prelazak hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića iz Intera u Manchester United.

Priča koja traje već mjesecima još uvijek, kako se čini, nije ni blizu kraja. Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho je još u ožujku izrazio želju za dovođenjem 28-godišnjeg hrvatskog krilnog igrača, a talijanski mediji praktički iz dana u dan izvještavaju o navodnim pokušajima Crvenih vragova da dovedu Perišića na Old Trafford.

Reći će da želi otići

No, do danas se nije dogodilo ništa. United se nadao da će prisiliti Inter da mu proda Perišića za otprilike 30 milijuna eura kako bi Talijani uspjeli ispuniti odredbe financijskog fair-playa do kraja lipnja. No, Inter je prikupio potreban novac prodajom nekoliko manje kvalitetnih igrača i sada definitivno nema namjeru spustiti cijenu i za Perišića traži 50 milijuna eura.



La Repubblica piše da je Perišić frustriran situacijom i da namjerava Interovim čelnicima jasno reći kako želi otići u Manchester United. Sljedeći tjedan počinju pripreme Nerazzurra i spomenuti dnevnik navodi da hrvatskog krilnog napadača očekuju mučni razgovori s klupskim direktorima.

S druge strane, Mourinho je želio sva pojačanja dovesti do odlaska na američku turneju u nedjelju, ali sada je sasvim jasno da se to neće dogoditi…