SANTIAGO BERNABEU POKLONIO SE MODRIĆU: Luka dobio brutalne ovacije na proslavi naslova prvaka Europe!

Autor: Sportski.net 08:46 06.06.2017

Santiago Bernabeu u nedjelju kasno navečer poklonio se Luki Modriću.

Od kad je na ljeto 2012. godine prešao iz Tottenhama u Real Madrid, Luka Modrić postao je ljubimac navijača. To je uspio zahvaljujući svojim sjajnim igrama, požrtvovnošću, liderskim sposobnostima, ponašanjem… Santiago Bernabeu uvijek se znao i htio pokloniti Vatrenom.

No, ono što je Luka doživio na proslavi trofeja u Ligi prvaka, to će vjerojatno zauvijek pamtiti. Madrid itekako dobro zna što Luka znači za momčad. I igrački i ljudski! Bez njega teško da bi Real došao do trofeja. Kakvu je samo prezentaciju pružio protiv Juventusa.

Sjajnu! Posebno u drugom dijelu u kojem je doslovno na svojim leđima povukao momčad prema uvjerljivoj 4-1 pobjedi za 12. naslov prvaka Europe. A nagrada je došla u obliku asistencije Ronaldu za 2-1. Čitavu sezonu Vatreni je bio na visokom nivou. Osim kratki period povratka od ozljede, bilo mu je potrebno da se vrati u optimalnu formu.



Konačni naklon za sve što je ove sezone napravio došao je na proslavi. Voditelj na stadionu najavio ga je na ovaj način:

“Veliki arhitekt nove ere Reala, najbolji veznjak na svijetu s 3 osvojena naslova prvaka Europe”, riječi su koje sve govore.

U trenutku kad je najavljeno ime hrvatskog čarobnjaka, čitav stadion je eruptirao. U jedan glas uzviknuli su Modrić, a onda počeli skandirati:

“Modrić, Modrić”, odzvanjalo je slavnim zdanjem. Vole ga svi u momčadi, vole ga navijači. Kakav je to pogodak za Luku bio dolazak u Real. Fanovi Reala već sad Modrića vide kao legendu kraljevskog kluba. A još je aktivni igrač.