S POSUDBE NA POSUDBU: Pašalić otkrio zašto trenutno ni teoretski ne može igrati za Chelsea

Četvrtu je godinu zaredom hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić (22) završio na posudbi i to u četvrtoj različitoj državi. Njegov Chelsea ga ja ovo ljeto poslao u Moskvu, na posudbu u redove ruskog prvaka Spartaka.

Dobro je Pašalić krenuo u ruskom velikanu, u pobjedi protiv Arsenal iz Tule (2-0) je asistirao, a u porazu od gradskog rivala CSKA-a (1-2) je postigao i pogodak.

‘Sjajno se osjećam u Moskvi’

“Sjajno se osjećam. Početak je dobar, barem na osobnom planu. Nažalost, izgubili smo dva zadnja derbija. Posebno mi je žao zbog ovog poraza protiv CSKA. Do pred kraj vodili smo 1-0 i onda u dvije minute primili dva pogotka. Važno mi je da sam počeo odmah igrati standardno”, rekao je Pašalić u razgovoru za Večernji list.



Nakon što je 2014. prešao iz Hajduka u Chelsea mladi je veznjak odmah krenuo s posudbama. Prvu je sezonu proveo u španjolskom Elcheu, pa je potom igrao za francuskog prvoligaša Monaco, prošlu je sezonu proveo u talijanskom velikanu Milanu, a sada je, eto, u Rusiji. Kada bi se u jednom klubu napokon mogao zadržati dulje od jedne sezone?

Ništa od radne dozvole

“U Elcheu sam igrao jako dobro, no klub je imao financijskih problema i izbačen je u drugu ligu. Ja sam u tom trenutku imao veće ambicije. U Monacu sam pauzirao pola godine zbog ozljede i u klubu su vjerojatno procijenili da im je prerizično čekati igrača koji se treba oporavljati. Iskreno, najviše sam očekivao u Milanu. No, opet se dogodio problem s prodajom kluba, odnosno novim vlasnicima. Novi su direktori odlučili posegnuti za skupljim i iskusnijim igračima”, rekao je Pašalić o svojim selidbama, a potom pojasnio i zašto trenutno ne može zaigrati u Chelseaju s kojim je nedavno produljio ugovor do 2021.

“Najveći je problem što u ovom statusu ne mogu dobiti radnu dozvolu. Dok ne budem imao dovoljno nastupa za reprezentaciju, to se neće dogoditi”, zaključio je Mario.