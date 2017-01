RONALDO SAMO ŠIRI RUKE: Najbolji svjetski nogometaš gleda u nebo i traži odgovore

Marcelo i Luka Modrić pauzirat će tri do četiri tjedna, Gareth Bale još će mjesecima biti neiskoristiv Zinedineu Zidaneu, Karim Benzema ionako nije igrač od čijih golova Real Madrid živi, a Cristiano Ronaldo, premda mu se učinak nikako ne može osporiti, jednostavno nije na razini koja mu je donijela nagradu za najboljeg igrača svijeta.

Tvrdi to španjolska Marca u tekstu u kojem se kazuje da portugalski napadač slavnog kluba i sam shvaća da igra ispod svoje razine čemu u prilog govore njegove gestikulacije u subotnjoj 2-1 pobjedi protiv Malage. Golman gostujuće momčadi Carlos Kameni u očaj ga je bacio nekoliko puta, a kad taj Kamerunac nije uspio zaustaviti njegove pokušaje, činio je to okvir gola.

U nekoliko je navrata Ronaldo, potvrdit će to i snimka ispod teksta, širio nemoćno ruke kao da se pita što mu je potrebno učiniti da ponovno pronađe završni dodir kakav ga godinama krasi. Sve ga to, navodi se u tekstu, sve više baca u očaj pa on sam i publika na stadionu čekaju da napokon prebaci u brzinu više.

Inače, Ronaldo je na prosjeku koji se nikako ne može smatrati lošim. U sezoni je odigrao 23 utakmice i upisao 18 pogodaka uz šest asistencija.