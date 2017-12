RIJEKIN PREDSJEDNIK MIŠKOVIĆ: ‘Ovo što je Hajduk napravio nije dobro za hrvatski nogomet, a sam Šuker nije najbitniji’

Rijekin predsjednik Damir Mišković bio je suzdržan u glasovanju za predsjednika HNS-a

Na Izbornoj skupštini održanoj u hotelu Sheraton aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker je pobijedio sa 48 glasova za, jednim protiv (Dario Šimić) dok su trojica bila suzdržana. Predstavnici Hajduka i Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza su napustili sjednicu prije samog glasovanja.

Nogometni portal Goal piše da je među suzdržanima bio Rijekin predsjednik Damir Mišković i potom citira njegove misli na temu onoga što se u Sheratonu događalo.

KAOS U SHERATONU: Šuker ogromnom većinom izabran za predsjednika, hajdukovci tvrde da je Skupština nelegalna



Očekivana pobjeda Šukera

“Bilo je očekivano da Šuker pobijedi. Mi smo bili suzdržani, držao sam se toga. I kad netko pobijedi s apsolutnom većinom, mi smo ostali na putu kojem smo rekli da je naš. Mi ćemo biti dio opatijske inicijative, dio promjena, ići na bolje, a to se može samo ako se sustavno financira hrvatski sport, ne samo nogomet”, kazao je Mišković i dodao:

Pogledaj fotogaleriju

“Nije krucijalan ovaj izbor za budućnost. Pa znate li predsjednika Njemačkog nogometnog saveza i dopredsjednika Uefe koji je bio ovdje? Ja ga, iskreno, ne znam. Bitno je kako ćemo financirati sustavno sport i kako će djeca i svi u tome funkcionirati, a samo loptačkim sportovima bavi se 220.000 djece, moramo misliti o njima, a tko će biti predsjednik je najlakše.”

Ne može 14 milijuna nestati

“Naš prijedlog nije da se izdvaja iz proračuna, to je sasvim novi način financiranja sporta, od onoga što mi zarađujemo u sportu treba se vratiti sportu. To je novi projekt i novi sustav, koji vani funkcionira. A tih 14 milijuna za Svetice… ne mogu pobjeći, vidi se gdje se uplatilo i isplatilo, ako netko pita, mora se odgovoriti, ne može novac nestati. Jedan čovjek ne može ništa voditi u životu, ovakva organizacija mora biti na boljem, energičnijem temelju, gdje je Šuker samo jedan dio. Svi mi se trebamo bolje organizirati da bi bilo bolje za hrvatski nogomet”, ponudio je Rijekin predsjednik svoje viđenje stvari i osvrnuo se na odlazak predstavnika Hajduka i Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza:

HAJDUKOVCI BIJESNI NAPUSTILI SHERATON: ‘Ove ljude treba orkanskom burom odnijeti. Nastavit ćemo se boriti’

“Ako se skupština održava, vjerojatno je legalno, ako nije, netko će to reći. Po meni, ako imaš nešto za ukazati, ima točka razno da se iznesu stvari koje želiš. I nije način tako otići, nije dobro za hrvatski nogomet. Nije prikladno da se optužuju ljudi ovdje, uključujući i mene, zašto bih ja to zaslužio… Ne znam zašto se ljudi iz Hajduka vole ‘očešati’ o mene. Svatko ima svoj put, to je demokratski, u redu, Hajduk ima svoj put, Rijeka svoj, Osijek ili Dinamo drugačiji. A sustavno finaciranje sporta je bitno.”