UŽIVO: NOVI UDARAC ZA MATJAŽA KEKA! Rijeka protiv Dinama bez Josipa Eleza, prvaci u Zagrebu spašavaju prvenstvo

Dinamo i Rijeka od 15.00 na Maksmiru igraju jedan od najvažnijih derbija sezona. Najzanimljiviju utakmicu 14. kola HNL-a u tekstualnom prijenosu UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

DINAMO – RIJEKA

Očekivani sastavi

DINAMO: Livaković – Rrahmani, Sigali, Benković, Sosa – Lešković, Moro, Ademi – Olmo Gojak- Soudani

RIJEKA: Sluga – Mavrias, Župarić, Punčec, Zuta – Maleš, Bradarić – Acosty, Pavičić, Gorgon – Jelić

12.23 – Novi udaraca za Rijeku! Prema pisanju riječkog Novog lista, branič Josip Elez na posljednjem je treningu doživio težu distorziju skočnoga zgloba i ispao iz kombinacija za derbi s Dinamom.

Momčad Matjaža Keka u posljednje vrijeme izgubila je svoju magiju, trupe slovenskog stratega zaostaju za Dinamom četiri boda, a u slučaju poraza u današnjoj utakmici modri bi otišli na velikih +7 i time bi vjerojatno stavili ruku na jesensku titulu i širom si otvorili vrata naslovu prvaka države.

Što je krenulo po zlu za Keka?

I to nakon kakve sezone Rijeke, u kojoj su izdominirali konkurenciju i osvojili povijesni naslov prvaka. Što je, dakle, krenulo po zlu za Keka samo nekoliko mjeseci nakon što je klub slavio prvi naslov u povijesti, začinjen i osvajanjem Hrvatskog kupa? Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Kek želi samo jedno. Izvući dobar rezultat nakon dva poraza u nizu, zadržati svoju momčad u utrci za naslovom i smiriti strasti na Rujevici.

U prvom planu uoči današnje utakmice je ozljeda Marija Gavranovića koji je u posljednji čas izbrisan iz kadra. Službeni razlog glasi – ozljeda zadnje lože, no odmah se aktivirala priča o dogovoru koji je najbolji napadač Rijeke postigao s Dinamom. Sad se uoči derbija priča o tome, kao i o velikom planu prvaka Hrvatske.

Gavranović – tema razgovora u Dinamu

Plan je bio takav da se Gavranovićev transfer realizira ove zime. Rijeka je to demantirala, a onda je Damir Mišković demantirao vlastiti klub. Ispostavilo se da je transfer Gavranovića u Dinamo bio tema razgovora. Posebno je tako danas, nakon što se napadač ozlijedio uoči derbija u Maksimiru.

Kek je ostao bez kostura momčadi, nogometaša poput Vešovića, Mišića, Hebera i Gavranovića. Očekuje se da će u obrani zaigrati Mavrias na boku, a Jelić u samom vrhu napada.

Isto tako, jedna od opcija Matjaža Keka je ta da, umjesto Hebera, mogao bi biti i Florentin Matei, ali Rumunj nakon one utakmice u Puli nije bio u zapisniku u Beču i protiv Osijeka, a pritom se ne vodi kao ozlijeđen.

Što se tiče Dinama, Mario Cvitanović u pozitivnom raspoloženju dočekuje susret, a Dominik Livaković je u najavi derija kazao kako se pale na Riječane i “kako im žele vratiti za sve boli od prošle sezone”.

I Dinamo ‘muku muči’ s izostancima

Izostanci su pogodili i Dinamo. Nema Stojanovića i Matela. Domagoj Antolić je primio neugodan udarac na treningu, a upitan je i Doumbia.

Cvitanović razmišlja o opciji s Markom Vešovićem u sredini kao jednom “razbijaču” igre, ako Antolić i Doumbia ne budu mogli igrati.

U ofenzivnom dijelu spominje se varijanta sa Soudanijem u špici te Olmom i Gojakom ispred vezne linije. No Henriquez je na Poljudu u prošlom kolu pokazao treneru da i on mora igrati. Čileanac se probudio i to je jako dobra vijest za sve ljubitelje plave boje. Isto tako, Arijan Ademi na raspolaganju je Cvitanoviću.