RIJEKA NIJE BEZ ŠANSI: Milan večeras itekako može pasti! ‘Njihove posljednje partije ne izgledaju dobro’

Filip Bradarić bit će jedan od najvećih Kekovih aduta večeras na San Siru protiv velikog Milana.

Neće biti novost ako konstatiramo da će za dobar rezultat u Milanu nogometaši Rijeke morati odigrati savršenu utakmicu u svakoj liniji, ali dueli koji će odlučivati mogli bi biti oni na sredini terena.

Što znači da će nastupi Bradarića, Maleša i Mišića, u nekom trenutku vjerojatno i Pavičića, sigurno biti pod povećalom, ali i od velikog značaja za ono što će Rijeka napraviti na San Siru. Upravo je spomenuta četvorka od velike važnosti za ambicije Riječana.

Uigrana četvorka

Kek je odlučio u veznu liniju staviti četvorku koja je odigrala već pregršt dobrih utakmica, ove se sezone kvalitetno suprotstavili Salzburgu i Olympiacosu, a iako je Milan razina više, Bijeli nisu bez nade doputovali u Lombardiju.



“Velika je stvar doći na San Siro kao igrač Rijeke. Dobro smo se pripremili za Milan i s nestrpljenjem čekamo utakmicu u kojoj nemamo što izgubiti”, kazao je Filip Bradarić, veznjak i aktualni hrvatski reprezentativac u riječkim redovima, ali igrač koji je ovog ljeta ostao na Rujevici na zamolbu predsjednika Damira Miškovića kako bi pomogao Bijelima u europskoj priči, javljaju Sportske novosti.

Bradarić je istaknuo i kako “ne treba uopće diskutirati o tome tko je favorit”.

Milan apsolutni favorit

“Još igraju i na svom San Siru, ali mi smo se pripremili da predstavimo ono što radimo u najboljem svjetlu. Želimo pokazati Italiji i Europi da je Rijeka momčad s karakterom i da je dostojna igranja ovakve utakmice”, jasan je Rijekin veznjak.

AC Milan je definitivno suparnik po mjeri za pokazati Europi svoju vrijednost, pogotovo što su Rossoneri u dosadašnjem dijelu sezone, posebno u Serie A, otkrili da imaju slabe točke.

“Posljednjih godina ih nije bilo u Europi i sigurno im je sada prioritet napraviti dobar rezultat. Stvorila se neka euforija nakon ulaganja prošlog ljeta, i na uvjetno rečeno manjim utakmicama San Siro je pun, a to prijašnjih sezona nije bio slučaj. Nadam se da će tako biti i u četvrtak, a veseli me i što će puno navijača Rijeke biti u Milanu”, dao je do znanja Bradarić.

Milan prošlog ljeta uložio veliki novac

Vrijedi spomenuti i kako je Milan prošlog ljeta uložio veliki novac kako bi pojačao momčad na putu prema povratku u vrh talijanskog, ali i europskog nogometa. No, kako sad stvari stoje, Milan na travnjaku ne djeluju uvjerljivo. Neće u riječkom taboru to nitko reći na glas, ali porazi od Lazija i Sampdorijerazlog su zbog kojeg se imaju pravo nadati.

“Uložilo su više od 200 milijuna eura u pojačanja, ali kada u jednu momčad stigne puno novih igrača to ne može odmah djelovati uigrano uvjerljivo na planu igre. U rezultatskom smislu njihove posljednje utakmice ne izgledaju dobro, ali u svom kadru imaju izuzetne pojedince i oni će sigurno za mjesec-dva, kada se dodatno uigraju, biti odlična momčad koja će pucati na najviše ciljeve”, dao je do znanja veznjak Vatrenih koji je otkrio i kako će napadača Milana i reprezentativnog suigrača Nikolu Kalinića pitati za dres.

S Kalinićem se nisam čuo uoči ove utakmice, ali čim se vidimo pitat ću ga da se zamijenimo za dres. Volio bih imati njegov iz Milana u svojoj kolekciji”, rekao je Bradarić.