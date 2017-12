RIJEKA DOBIVA NOVOG VLASNIKA: Damir Mišković kupuje klub i najavljuje jednu značajnu promjenu

Predsjednik Rijeke Damir Mišković potvrdio je da planira otkupiti klub od sadašnjeg vlasnika, talijanskog poduzetnika Gabrielea Volpija.

Već dulje vrijeme Volpi zbog problema sa zakonom nije prisutan u klubu, niti ulaže nova sredstva. Više je puta Mišković najavio kako Rijeka mora riješiti dug prema Volpijevu Social Sportu, a sada je u razgovoru za Novi list potvrdio da upravo on namjerava postati većinski vlasnik kluba.

‘Daleko ću više boraviti u klubu’

“Rijeka će se ovaj tjedan ili za najkasnije dva redefinirati u vlasničkom smislu. I ma koliko je to tu, sasvim blizu nas, ja još uvijek ne mogu sa sigurnošću istaknuti kakav će biti konačan rezultat, kakav nas rasplet očekuje. Da se razumijemo, kad smo prije pet godina dolazili, Social Sport je odigrao ključnu ulogu. Njegovim smo sredstvima sanirali dugovanja, oformili novi stručni stožer, krenuli u pobjednički niz. Ja sam spreman učiniti sve kako bismo uspjeli u otkupu vlasničkih udjela, kako bismo vlasnički napravili najnoviju Rijeku. No, to traži vrlo iscrpne pregovore koji se ipak privode kraju. Zna se koliko je u klub i u infrastrukturu uloženo. Zna se kolika je vrijednost Rijeke. Ono što je u nogometu nemoguće procijeniti, jer je ovisno o rezultatima, pitanje je perspektive. Mada, kad se u ovom trenutku osvrnemo unazad, ne bismo se trebali bojati ni te komponente. Baš sve što smo 2012. godine zacrtali je i ostvareno, pa i mnogo više ako govorimo o emocionalnom kapitalu”, naglasio je Mišković.

Na pitanje što će se dogoditi ako Mišković uspije u svojoj namjeri i otkupi klub od talijanskih partnera, Mišković se našalio.



“Poteći će med i mlijeko! Šalim se dakako, no postavimo li željenu vlasničku strukturu, nastavit će se jednake sportske ambicije – biti u vrhu hrvatskog nogometa, igrati u Europi. Vrlo je vjerojatno da se i u kadrovskom smislu neće događati značajnije promjene, a ja kao odgovoran gospodarstvenik tvrdim i to da će se poslovati na pravilima samoodrživosti. Ono što će se značajno promijeniti bit će orijentacija na vlastite igrače! Naprosto, mi već u skoro vrijeme očekujemo niz igrača u prvom sastavu koji će doći iz naše škole nogometa. Znam i to da je navijačka javnost nestrpljiva po pitanju uključenja u igru tih naših nogometnih ‘pupoljaka’, no neke su stvari za sada nemoguće”, dodao je Mišković i zaključio:

“Kad pregovore okončamo, a to bi trebalo biti vrlo brzo, daleko ću više boraviti u klubu. Ne, ni u kojem se slučaju neću miješati u posao struci. Pa jeste li ikad od mene čuli bilo što bi se odnosilo na sugestije Keku po pitanju sastava? Ne, niste i nećete. Moj će se posao kretati u smjeru osiguravanja stabilnog financiranja kao i mogućih dodatnih strateško-vlasničkih partnerstava.”