RIJEČANI IMAJU POSEBAN MOTIV: ‘Sami smo protiv svih! Većina hajdukovaca navija za Dinamo’

Nogometaši Rijeke s puno optimizma idu u Split gdje ih u subotu očekuje jadranski derbi, dvoboj protiv Hajduka u sklopu 24. kola hrvatskog prvenstva.

Riječani su i dalje neporaženi u prvenstvu, imaju šest bodova prednosti pred Dinamom, proljeće su otvorili s tri pobjede i nema sumnje da su puni samopouzdanja. Posebno kad se svemu navedenom doda i činjenica da od Hajduka nisu izgubili već 17 utakmica zaredom, točnije od ožujka 2012. godine. U jesenskom dijelu prvenstva Riječani su na Poljudu slavili s 4-2.

‘Svi nas žele skinuti’

“Treba zaboraviti na tu utakmicu, ali i na pozitivnu seriju koju imamo u utakmicama protiv Hajduka. Ovo je nova utakmica. Promijenili su trenera u odnosu na našu prvu međusobnu utakmicu na Poljudu ove sezone. Ovo je nova priča. Moramo gledati kao da je to prva utakmica sezone protiv njih. Dobro ćemo ih proanalizirati, vidjeti koje su naše prednosti u toj utakmici”, najavio je ponajbolji igrač Rijeke i nekadašnji član Hajduka Franko Andrijašević u razgovoru za Novi list.

Nedavno su se pojavile glasine da velik broj Hajdukovih navijača u bornbi za naslov navija za najvećeg rivala Dinamo, a ne za Rijeku. Smeta im navodna povezanost Rijekina predsjednika Damira Miškovića s neformalnim vladarom Dinama i hrvatskog nogometa Zdravkom Mamićem.

“To sam čuo još prije nekoliko mjeseci, da se među hajdukovcima više navija za Dinamo nego za Rijeku. To je njihov pravo. Ne zamaramo se s time. Već odavno osjećamo da smo sami protiv svih. Znamo da nas svi žele skinuti. To je pokazala i zadnja utakmica protiv Lokomotive u kojoj su se ljudi bacali na glavu. Bilo je i krvavih glava i usana. To samo pokazuje koliko nas žele skinuti i to nam treba samo biti dodatni motiv”, dodao je Andrijašević.