RIJEČANI DOČEKALI TRENUTAK KOJI SU SANJALI DESETLJEĆIMA: Pehar je napokon u njihovim rukama

Rijeka je u subotu dočekala trenutak o kojem su sanjale generacije igrača i navijača ovoga kluba. Kapetan Mate Maleš podigao je pehar namijenjen hrvatskom prvaku.

Nogometaši Rijeke su prvi naslov u klupskoj povijesti osigurali još prošli tjedan nakon pobjede protiv Cibalije (4-0) na Rujevici. Čelnici kluba su odbili prijedlog HNS-a da već tada prime pehar i odlučili su čekati posljednje kolo i derbi protiv Dinama na Maksimiru.

Iako su Zagrepčani ostvarili uvjerljivu pobjedu (5-2), to nije nimalo pokvarilo raspoloženje riječkih nogometaša i njihovih gotovo 6000 navijača koji su došli u Zagreb proslaviti naslov. Nakon dvoboja su svim igačima koji su ove sezone zaigrali u momčadi Matjaža Keka u HNL-u uručene medalje, a na koncu je kapetan Maleš uz vatromet i pjesmu We are the Champions podigao i pehar.

