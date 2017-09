REVOLUCIJA U ŠPANJOLSKOM NOGOMETU: Real Madrid i Barcelona će igrati službene utakmice u Kini i SAD-u

Nogometaši Real Madrida i Barcelone od sljedeće bi sezone neke svoje utakmice španjolskog prvenstva mogli igrati u inozemstvu.

Potvrdio je to predsjednik španjolske La Lige Javier Tebas u razgovoru za Financial Times koji prenosi dnevnik AS.

Englezima nije uspjelo

“La Liga planira da Real Madrid i Barcelona sljedeće sezone odigraju nekoliko utakmica Primere izvan Španjolske, u SAD-u ili Kini, s ciljem pridobivanja više međunarodne publike. Primera je globalna zabava čija atraktivnost u inozemstvu je sve veća. Ideja je još uvijek u prvoj fazi, ali nastavit ćemo je razvijati”, rekao je Tebas.

Engleska Premier liga je još 2008. došla na ideju da se nekoliko utakmica po sezoni igra u inozemstvu, ali je plan propao zbog velikih prosvjeda navijača, političara i medija.