REGIJA NA NOGAMA ZBOG JUGO LIGE: ‘Ne želimo opet rat, a oni bi da se vade pištolji, da bude mrtvih’

Ideja osnivanja regionalne lige uzburkala je duhove na prostoru bivše Jugoslavije.

Proteklih dana puno se piše o osnivanju regionalne lige u nogometu. Prošli tjedan u Zagrebu su se sastali nacionalni savezi, a tema rasprave bila je formiranje regionalne nogometne lige.

Ova ideja postoji već duže vrijeme, ali je jako delikatna zbog svih događanja na ovim prostorima od 1991. pa nadalje. Rat je učinio svoje, na nogomet se ne gleda više kao na igru, nego na “susret “nas i njih”.



Ideju o regionalnoj ligi podržava i novoizabrani predsjednik Uefe

Ideju o regionalnoj ligi podržava i novoizabrani predsjednik Uefe Aleksander Čeferin, a “probna” varijanta natjecanja bi mogla krenuti već od sljedeće sezone. U njemu bi sudjelovale juniorske momčadi i ženski klubovi koji bi bili “prethodnica” za regionalnu ligu u kojoj bi sudjelovale najbolje momčadi s područja bivše SFRJ. Sve bi, znači, u onoj ozbiljnijoj varijanti počelo 2018. godine.



‘Nogometno ujedinjenje znači i iznimno povišene tenizije’

U vrijeme kada su odnosi između država na Balkanu napeti, nogometno ujedinjenje znači i iznimno povišene tenizije. Stoga niti ne čudi što se internet zapalio od komentara ljubitelja nogometa. I to uglavnom negativnih. Navijačke skupine velike četvorke (BBB, Torcida, Delije i Grobari) uz još riječku Armadu “Jugo ligi” su rekli ne. A uglavnom isto govore i simpatizeri.

ČITATELJI PORTALA NET.HR

“Odbijajući da budu složni u Jugoligi, navijači su složni u tome da je ne bude. U imigrantima koji šire islam Europom i teroriziraju civile, pogotovo žene, europski ideolozi vide sirote izbjeglice kojima treba pomagati. U navijačima valjda vide krotke ljubitelje sportskih manifestacija koji kulturno bodre svoju momčad, a ne divljake koji samo vode manje nasilni oblik rata koji svako toliko izbije sa stvarnim žrtvama, kao što je 1991. i počeo na stadionu. Nogomet je ekstenzija rata, zato je i izmišljen”.

“Sjetimo se prošlog rata, ne želimo da opet dođe do njega. Hrvatska i Srbija ne mogu nikako biti jedna država. Najbolji nagovještaj je došao od Srba 1902 :’Srbi i Hrvati’ “Do istrage naše ili vaše ili “do nestanka našeg ili vašeg’. Danas vidimo srpsko ponašanje pri EU pregovorima. Htjeli to ili ne, politika je dio sporta i zato sam apsolutno protiv. Jer, kad tad će u slučaju udruživanja sa Srbima doći do rata. A to glupi jugonovinari i neki pametnjakovići s portala izgleda namjerno žele dok nas hoće gurnuti u bratsvo i jedinstvo. Nikad više!”

“Zvezda, Srbija nikad jugoslavija”.

“Jedinu korist od te lige imala bi obitelj Mamić, jer bi pokupio sve te mlade talente i na njima gradio svoje carstvo”.

“Sigurnosti aspek nije upitan, samo budala to može organizirati i očekivati da nitko neće poginuti. Budala bez mozga. Što klubovi tipa Partizan i Velež mogu donijeti hrvatskim klubovima? Pa to su kante još gore od naših klubova. Znači, jedino što se može dogoditi je kardinalno s*anje. Dobro ništa od toga neće doći nikome”.

INTERNET (DRUŠTVENE MREŽE)

“Je*ala vam regionalna liga mater”.

“Ako bude Regionalna liga gostovanja će biti zabranjena”.

“Žele regionalnu ligu? Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Pula, Maribor, Olimpija, Debrecen, Ferencvaroš, Red Bull Salzburg, Rapid Beč, Austria Beč… Može, neka krene. Ali ne i ne! Njima ne odgovara ta verzija. Oni bi Zvezdu, oni bi da Marakana gori, oni bi Partizan, oni bi da se pištolji vade, da u Sarajevu bude mrtvih, da se Poljud ruši, da Vinkovci opet budu crna točka, da Zagreb bude u plamenu… Sve bi oni, sve bi da se masa zavede, da ima mesa za gladne lešinare. Sve, samo da se ne priča o njima, pokradenim milijunima, njihovim džepovima i gladnom narodu na rubu gladi. Je*ala vas Jugo liga.

“Naša liga može naprijed samo ako će naši klubovi igrat sa sebi ravnima ili boljima od sebe, a to su Austrijanci, Mađari, Česi… Kako da Dinamo napreduje igrajući sa Slovencima kad njihov najbolji klub pobjedi sa pola snage? A o Bosancima i Srbima da ne pričam. Uefa je to lijepo zamislila. Pa neka onda Uefa bude i odgovorna ako na utakmicama sa Zvezdom bude mrtvih, a to je vrlo realna opcija”.

“Oni ne shvaćaju da tu stoje stvari vece od sporta, isti ti navijači su nekada pucali jedne na druge, a sada bi da se gledaju na tribinama. Više će biti bombaša samoubojica na stadionu nego na Bliskom istoku”.

“Jedino uz regionalnu ligu, navijačke grupe mogu pokazati tko su i što su, a ne da se Torcida kači na navijače Slaven Belupa, a Horde Zla sa Škriparima i slično. Službeno su protiv, da ne bi ispali nedovoljno nacionalisti, a u sebi cvjetaju na mogućnost razbijanja po mrskoj susjednoj zemlji”.