REDOVI ZA ULAZNICE DIRNULI KEKA: ‘Ako to nije najveće priznanje… To su stvari koje rade razliku, a ne novac’

Pred nogometašima Rijeke je utakmica koja bi mogla ostati zlatnim slovima upisana u povijest kluba. Ako u nedjelju (19 sati) pred svojim navijačima pobijede Cibaliju, Riječani će osvojiti svoj prvi naslov i skinuti Dinamo s trona.

“Utakmica je to od iznimnog značaja za nas. Mi se borimo za vrh, a Cibalia protiv ispadanja i to nosi određenu neizvjesnost. Naše želje su jasne, dobrom igrom doći do novih bodova. Veseli nas rasprodan stadion, to znači da će i ovaj put navijači biti pozitivna energija i vjetar u leđa”, rekao je Rijekin trener Matjaž Kek u uvodu konferencije za novinare.

‘Nogomet je pošten’

Rijeka je i prije 18 godina igrača utakmicu koja joj je mogla donijeti naslov, ali priča tada nije imala sretan kraj za klub s Kvarnera.



“Atmosfera oko nas ne smije utjecati i zavarati nas. Treba odigrati još jednu utakmicu, ali ne smijemo misliti da će biti lako jer ovakve utakmice znaju biti emotivno zahtjevne. To je na kraju krajeva treća utakmica u tjednu, ustvrdio je Kek i dodao da umor ne smije igrati nekakvu ulogu.

“Nakon treninga smo prolazili pored ljudi koji su čekali nekoliko sati za ulaznice, ako ti to nije najveće priznanje i nešto što te goni naprijed, ne znam što ti treba. Neće ti pomoći ne znam kakav novac da bi došao do svog cilja. Te stvari rade razliku. Volio bih da igrači budu veliki pobjednici i veliki ljudi jer to će ih dalje nositi u sportu. Nogomet je toliko pošten da te prije ili poslije nagradi ili kazni”, zaključio je slovenski stručnjak.