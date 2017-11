RAZOČARANI KEK KRIVI KARMU I DODAJE: ‘Neki igraju nogomet samo za sebe, a fali nam jedan individualac’

Rijeka niti petu utakmicu u nizu nije uspjela doći do pobjede, danas ju je u tom naumu spriječio izvrsni vratar Intera, Krševan Santini.

RIJEČKOJ KRIZI SE NE NAZIRE KRAJ: Kekova momčad i petu utakmicu bez pobjede, Santini briljirao na golu Intera

Utakmicu je nakon nezadovoljavajućeg remija komentirao Matjaž Kek:

“Opet je tu bilo želje i htjenja ali kao da se neka negativna karma nadvila nad nama i onda ne možemo imati taj mirni završni pas. Ja im ne mogu ništa zamjeriti, trudili su se, ali naravno da ne možemo biti zadovoljni s ovim bodom”, rekao je Kek za Radio Rijeku.



“Pokušao sam prema naprijed maksimalno rotirati, svima sam dao priliku ali neki i dalje igraju nogomet za sebe. Zamjene su donijele malo žustrine, no očito je da nam trenutno nedostaje igrač koji će na individualnu kvalitetu ili inerciju ući u kazneni prostor i poentirati. Pavičić je krenuo danas na klupi jer je bio malo načet nakon Gorice, a i pokušao sam ga malo sačuvati za Atenu budući da Mišić ne može igrati”, dodao je slovenski strateg.

S druge strane, trener Intera Samir Toplak nije krio zadovoljstvo:

“Puno puta smo Rijeci znali zagorčati život, ali sada prvi puta to nije bio plod neke sreće. Potpuno realan rezultat i ponosan sam na moju momčad. Postavili smo se u čvrsti i kompaktni blok i Rijeka je prvu šansu imala tek u 84. minuti, a to je bila i jedina. Ova ekipa sada ima glavu i rep i to me veseli.”