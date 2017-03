‘RAZGOVARAO SAM S NJIM PRIJE UTAKMICE, ČUDNO MI JE’: Trener Hajduka morao objasniti nevjerojatnu glupost svog ponajboljeg igrača

Mađarski napadač Futacs ( 27) u petak navečer u Kranjčevićevoj je bio vinovnik iznimno grubog starta nad domaćim igračem Rrahmanijem, zbog čega je zaradio drugi žuti i isključujući cveni karton.

Njegova glupost koštala je Hajduk i trenera Carrilla ne igranjem najboljeg strijelca bijelih (postigao 12 golova u 19 odigranih susreta) u Zaprešiću protiv Intera, što će Splićanima stvoriti probleme. Nogometaš Hajduka Erceg je nakon dvoboja prokomentirao Futacsovu glupost.

‘Mislim da je sudac donio ispravnu odluku’

“Isključenje Futacsa? Mislim da je sudac donio ispravnu odluku, i na terenu se čulo kako je nesretno udario igrača Lokomotive”, kazao je Erceg, piše Goal.com.

Carrillo je bio puno izravniji, konkretniji i otvoreniji…

“Bilo je čudno. Razgovarao sam s njim, kazao sam da se fokusira, ali ne želim tome davati veliku važnost. To je nogomet.”

Loše prvo poluvrijeme

Kako bilo, Hajduk je prvo poluvrijeme odigrao jako loše, uostalom isto kao i Lokomotiva. Nismo u prvom dijelu vidjeli niti jedan udarac u okvir gola. Stipica je, pak, u drugom poluvremenu svoj posao odradio sjajno. Skinuo je jednu tešku loptu koja mu je išla ispod grede sjajnom akrobacijom za atrakciju. Bila je to parada na otvorenoj sceni.

Sve ostalo pripalo je Lokomotivi. Dva okvira gola (Ivanušec i Grezda), mnoštvo agilnosti, trke, probijanja po krilima… Lokosi su mogli doći do bodova.

“Uspjeli smo se nametnuti momčadi Hajduka koju respektiram i to je razlog više da čestitam svojim igračima na angažmanu i dobroj igri. Od Intera nismo uspjeli izvući pouke, imamo kvalitete ali i mladost koja donese pozitivu ali ujedno je ona i prevelika želja koja se ne može konkretizirati”, dao je do znanja trener Mario Tokić, kojem nikako ne ide u završnicama. To je i sam priznao na presici, “nedostajala je tek završnica”.

Lokomotiva već drugu utakmicu u nizu gotovo cijelo poluvrijeme ima igrača više, no niti tako ne uspjevaju zatresti suparničku mrežu.

