RASIZAM S TRIBINA IZBIO HAJDUKU MILIJUNE: Evo koliko splitski klub gubi zbog pogrdnog skandiranja navijača

Zbog skandiranja ‘ubij Srbina’ na utakmici koju je Hajduk odigrao protiv Levskog u Dugopolju, Uefa je kaznila splitski klub zabranivši ulazak navijača na Poljud protiv Brøndbyja i usput ga olakšavši za 55,000 eura. Priča ide dalje i mnogo je skuplja, a sve zbog, kako se navodi, ‘grijeha malog broja navijača’.

Slobodna Dalmacija izračunala je da će Hajduk u svemu ostati uskraćen za četiri, možda i pet milijuna kuna.

Do navedenog iznosa stiže se grubom računicom koja kazuje da bi samo od ulaznica Hajduk zaradio oko tri milijuna kuna, ‘a uz novčanu kaznu UEFA-e, izgubljenu zaradu od neprodanih dresova i suvenira u klupskom Fan shopu na Poljudu, propalu zaradu od prodaje pića, hrane, sponzora… taj iznos penje se i do četiri milijuna kuna. Po nekim crnjim procjenama možda i sve do pet milijuna’, navodi izvor uz očekivanje da bi uzvrat protiv Brøndbyja bio igran na gotovo rasprodanom stadionu.

Dodaje se, da će ‘još veći biti udarac “bijelima” u slučaju eliminacije od danskog sastava što bi značilo da bi na Poljudu ostali i bez inkasa od utakmice play off runde’…