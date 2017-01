RAMOS POLUDIO NA NAVIJAČE SEVILLE: ‘Rakitića dočekujete kao boga, a mene stalno vrijeđate i j**ete mi majku’

Kapetan i spasitelj Real Madrida Sergio Ramos poludio je na navijače Seville, javlja Marca.

Naime, jučer u uzvratnoj utakmici osmine finala Kupa kralja između Seville i Reala (3-3)na Ramón Sánchez Pizjuánu, dočekan je na nož. I to mu je jako zasmetalo. Jer, Ramos je dijete Seville, rođen u obližnjem Camasu, a u klub je došao kao desetogodišnjak, da bi devet godina kasnije, točnije u ljeto 2005., nakon samo jedne sezone u seniorskoj momčadi, postao najskuplji španjolski tinejdžer.

Tiras un penalti a lo panenka y encima lo celebrás así. Penoso. Esta fue tu casa @SergioRamos pic.twitter.com/IMmsRy9ZMG — Amateurismo (@Sampaolixdd) January 12, 2017

Real za njega kao 19-godišnjaka dao 30 milijuna eura

Nakon toga, Los Blancosi su ga odlučili dovesti na Santiago Bernabeu. I to kao 19-godišnjaka. Platili su Sevilli za njega 30 milijuna eura i dali mu četvorku velikog realovca Fernanda Hierra, time pokazajući što misle o njemu. Ramos je sve opravdao, postao je jedan od najboljih igrača kraljevskog kluba ikad, kapetan, spasitelj, sve u jednom.



Na navijače Reala je Bog, za Biris Norte – izdajnik

I dok je za navijače Reala postao bog, za pistalice Seville Biris Norte je – izdajnik! Čovjek koji je, kako to oni tumače, prodao svoj grad, regiju i klub za “bezvrijedne” Realove milijune. Svaki od njegovih povrataka u Sevillu, a u 12 godina ih je bilo puno, znači od prve minute utakmice uvrede i verbalne napade na njega sa sjevera Pizjuana, a u vrijeđanjima se spominje i njegova majka.

Ramos rijetko slavi pogodak protiv Seville. On to, u biti, ne želi raditi iz poštovanja prema klubu u kojem je igrački stasao. Iz poštovanja prema Andaluziji, a on je ipak Andalužanin što uvijek ističe i čime se ponosi.

.@SergioRamos: "Rakitic o Alves, que no han mamado aquí, se les recibe como dioses. Conmigo se acuerdan de mi madre" #GolLaCopa pic.twitter.com/eB2moFDQWG — GOL (@Gol) January 12, 2017

‘Nisam pokazao nepoštovanje prema navijačima Seville’

No, ovog puta, nakon što je izvrijeđan od strane “svojih”, nije htio šutjeti i novinarima nakon susreta otvorio je dušu.

“Nisam pokazao nepoštovanje prema navijačima Seville, upravo suprotno. Pa vrataru Soriji sam tražio da mi oprosti jer sam zabio. Od onih koji su prema meni korektni tražio sam oprost, dok me za ove koji od početka do kraja utakmice vrijeđaju moju majku, ni najmanje nije briga. Svaki put kada se vratim ovdje ista je stvar i toga mi je više dosta. Nisam obožavatelj onih koji me vrijeđaju”, bjesnio je Ramos nakon utakmice, čije riječi prenosi britanski Goal.com.

‘Ovo ničim nisam zaslužio’

Ramos je nastavio:

“Za razliku od mene, Rakitić i Alves nisu djeca Seville, ali su također ovaj klub zamijenili drugim. I dok njih prilikom svakog povratka ovdje s novim klubovima dočekuju kao bogove, meni 90 minuta psuju majku. Ne, neću se mijenjati, ovdje sam došao igrati nogomet”, dodao je Ramos.

U nedjelju je na istom mjestu opet dvoboj Seville i Reala, ali sada u La Ligi, a na pitanje što očekuje na tom susretu u kojem drugoplasirana Sevilla dočekuje vodeći Real, Ramos je rekao:

“Volio bih kada bi me u mom gradu dočekivali drugačije, jer ovo ničim nisam zaslužio. Kao što sam rekao, dolazim ovdje igrati nogomet. Ovo će, više ili manje, uvijek biti moj dom. Ali ja sam kapetan Real Madrida i uvijek ću braniti svoju momčad”.