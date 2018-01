RAKITIĆ RAZMIŠLJA O NAPUŠTANJU BARCELONE? ‘Dolazak 160 milijuna vrijednog Coutinha znak je Ivanova odlaska’

Philippe Coutinho je najskuplje pojačanje u Barceloninoj povijesti

Iako je veznjak hrvatske nogometne reprezentacije i Barcelonine momčadi Ivan Rakitić u javnosti raširenih ruku i toplim riječima dočekao dolazak Philippea Coutinha u klub, čini se da je situacija u potpunoj suprotnosti od onog što se predstavlja u medijima. Barem ako je vjerovati napisima portala Diario Gol.

RAKITIĆ O DOLASKU COUTINHA: ‘Svaki veliki igrač je dobrodošao u Barcelonu, ali cijena je malo previsoka’

Španjolski izvor navodi da Coutinhov dolazak u Barcelonu pozdravljaju mnogi, ali ne i svi pri čemu se ističe ime Ivana Rakitića svjesnog da je brazilski reprezentativac stigao da bi igrao i to, među ostalima, i na njegovoj poziciji. Stoga je, dodaje se, Rakitić spreman razmotriti i druge opcije, a one sugeriraju napuštanje Camp Noua. Ono što se ističe kao dobra stvar za Rakitića jest činjenica da bivši Liverpoolov as nema pravo nastupa u Ligi prvaka, no priča je drugačija kada su u pitanju španjolsko prvenstvo i utakmice Kupa pa će, ovisno o potezima trenera Ernesta Valverdea, možda krajem sezone i krenuti prema izlaznim vratima kluba.



STIGLA SLUŽBENA POTVRDA, COUTINHO JE NOVI ČLAN BARCELONE: Katalonci plaćaju 160 milijuna eura, Liverpool napokon popustio

Tri puta

Tri su puta kojima bi mogao krenuti. Jedan vodi u Torino i redove prvaka Juventusa, drugi prema Londonu i Arsenalu dok je treći baš u smjeru Liverpoola iz kojeg je 160 milijuna eura vrijedni Coutinho stigao u Barcelonu.

Odluku bi, zaključuje izvor, Rakitić trebao donijeti nakon Svjetskog nogometnog prvenstva na kojem bi dobrim igrama mogao i podići svoju cijenu. Osjeti li da je Barceloni potreban ostat će u klubu, slijedi li mu klupa za pričuve – odlučit će se za odlazak.