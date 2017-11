RAKITIĆ POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN: Hrvat briljirao izjavom o velikom Buffonu i oduševio čitavu Italiju

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić rekao je u utorak kako Barcelona ove sezone ide po sve naslove te da joj ne trebaju pojačanja.

“Trenutno nam ne ide loše, zar ne? Vjerujem 100 posto sebi i svojim suigračima. Naša razina i ritam su jako visoki. To nije bilo samo pet utakmica nego puno više”, rekao je Rakitić na konferenciji za medije uoči utakmice Lige prvaka protiv Juventusa.

“Vidjet ćemo što će biti u siječnju, želimo osvojiti sve trofeje te biti na što je moguće višem mjestu ove sezone”, dodao je.

‘Dođe li netko borit ćemo se za iste ciljeve’

Upitan o eventualnom dolasku Mesuta Ozila, o čemu su u utorak pisali mediji u Španjolskoj, Rakitić je odgovorio:



“Svaki igrač kojeg dovede Barca je jako dobar. Treneri i predsjednik će znati napraviti ono što je najbolje za grupu. Dođe li netko borit ćemo se za iste ciljeve, nastojat ćemo za Barcu osvojiti što je moguće više trofeja. Dođe li netko, perfektno. Jedan igrač više u borbi”.

Juventus je vodeća momčad u skupini D Lige prvaka. Juventus ima 7, Sporting 4 a Olimpiakos 1 bod.

“Važno je biti prvi u skupini. Mi smo klub kakav jesmo a ovo natjecanje nam je jako drago. Juventus je prošle sezone skoro osvojio Ligu prvaka a to im nitko nije bio poklonio. Očekujemo tešku utakmicu jer igramo protiv jedne od najboljih ekipa u Europi. Morat ćemo biti na najvišoj razini jer je ovo ipak Liga prvaka”, rekao je 29-godišnji vezni igrač.

‘Poznata nam je snaga Juvea‘

Juventus je prošle sezone izbacio Barcelonu u četvrtfinalu Lige prvaka pa izgubio u finalu od Real Madrida.

“U pola sata su bili prešli preko nas. Poznata nam je snaga Juvea i njegov stadion. Morat ćemo sada biti strpljivi i vjerovati u ono što radimo na terenu. Oni su prošle sezone zasluženo pobijedili, isto kao što smo i mi ove sezone”, napomenuo je Rakitić.

U rujnu je Barcelona slavila s 3-0 na svom terenu. “Sada želimo opet pobijediti i to na ovom impresivnom stadionu”, naglasio je hrvatski reprezentativac. “No očekujemo najbolji Juve, koji je snažan pred svojom publikom, s velikom kvalitetom u napadu. Juve koji stvara puno prilika i ima potrebu pobijediti. Bit će to teška utakmica no mi joj se veselimo”, dodao je.

Na vratima talijanskog prvaka bit će 39-godišnji Gianluigi Buffon koji je s Italijom ispao od Švedske u doigravanju za Svjetsko prvenstvo.

“Ja Buffonu nemam što za objasniti vezano uz nogomet. Volio bih prepustiti njemu svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu. Sve što je dao nogometu je veliko. To zna svako dijete koje počinje s njim pri nabrajanju igrača”, rekao je Rakitić.

‘Liga prvaka najvažniji je trofej’

“Kada sam vidio razgovor s njim nakon utakmice (sa Švedskom) poželio sam zaplakati s njim. Kao nogometašu mi je žao što se neće moći oprostiti od igranja na Svjetskom prvenstvu. Zadovoljstvo je igrati protiv njega. A Italija, premda je učinila korak natrag znat će napraviti tri naprijed”, dodao je.

Rakitić je napomenuo kako je španjolsko prvenstvo najbitnije njemu i suigračima.

“To je zato što ti ono sve određuje iz dana u dan. Za to radiš čitav tjedan. No za nogometaša je Liga prvaka nešto posebno. Imao sam sreću podići jednom njen pehar a s Modrićem sam o njoj razgovarao u reprezentaciji. On je imao sreće osvojiti ju više puta (3). To je najvažniji trofej”, izjavio je.

Barcelona vodi u prvenstvu s četiri boda prednosti u odnosu na Valenciju te deset bodova u odnosu na Real Madrid i Atletico Madrid.

“Možemo biti bolji, naravno. Čini mi se da smo ove sezone više ujedinjeni. Nema momčadi kojoj se sviđa suprotstaviti Barceloni”, napomenuo je.

Messi dio klupskog grba

Upitan da li je zabrinut oko mogućeg odlaska napadača Lionela Messija kojem iduće ljeto istječe ugovor, Rakitić je odgovorio:

“Već sam bio rekao kako je Messi dio klupskog grba. A to nije odnedavno. To je od početka njegove karijere. Ja ne mogu reći sa 100 postotnom sigurnošću hoće li ostati ili otići. To je njegova odluka te ju treba poštivati. Ja također želim i dalje igrati s Leom, sutra i za pet godina. Kao kolega iz svlačionice samo mogu reći da uživamo s njim i da ima svu našu podršku. Još je dugo zajedničko putovanje”, rekao je Rakitić.

Novinari su nastavili inzistirati na situaciju s Messijem upitavši da li je čudno što još uvijek nije objavljena fotografija njegovog produženja ugovora koje je načelno dogovoreno.

“Rekli su mi da je sve u redu. Vjerujem našem predsjedniku i vjerujem da Leo želi ostati s nama. Čekamo taj trenutak, sigurno će doći. Leo je jedinstven. Ne trebamo time više razbijati glavu”, zaključio je hrvatski reprezentativac koji igra s Messijem od ljeta 2014. godine.