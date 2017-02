RAKITIĆ O TEŠKIM DANIMA: ‘Pitao sam se što sam skrivio, a onda se predsjednik Barçe pojavio kod mene doma’

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić opovrgnuo je u intervjuu za Novi list da ima problema s trenerom Luisom Enriqueom i da razmišlja o napuštanju Barcelone.

Rakitić ove sezone više nema čvrsto mjesto u udarnoj momčadi Barcelone, vrlo često je na klupi, a najveće je iznenađenje predstavljalo kad se uopće nije pojavio na popisu putnika za teško gostovanje kod Villarreala.

‘Nisam spominjao bacanje s mosta’

“Nijednom igraču na svijetu nije drago kada ne igra, nisam ni ja iznimka. Priznajem, nije mi bilo svejedno kad sam uoči utakmice protiv Villarreala početkom siječnja pročitao na panou da me nema među osamnaest igrača koji idu na put. Pitao sam se u čemu je stvar, je li problem u meni, što sam krivo napravio? Ipak, već drugoga dana predsjednik i sportski direktor su bili kod mene doma i objasnili mi da se ne moram brinuti, da moj status u klubu i momčadi ostaje isti”, objasnio je hrvatski veznjak.

Nedavno je u magazinu France Footballu osvanula Rakitićeva izjava kako bi se, da treba, za trenera Luisa Enriquea bacio s mosta.

“Ha, ha… Ma, taj intervju s France Footballom je davno napravljen, iako… Ne sjećam se baš da je postojalo to pitanje što bih sve napravio za Luisa Enriquea. Nisam ja spominjao nikakvo bacanje s mosta, rekao sam tada da imam puno povjerenje u trenera koji me doveo u Barcelonu. Isto je takvo mišljenje i danas, on me najbolje poznaje i zna što je najbitnije da u pravom trenutku sezone budem u optimalnoj formi”, pojasnio je Rakitić.

‘Barça se ne napušta tako lako’

Osvrnuo se i na sve češća nagađanja kako se sprema za odlazak iz Barcelone.

“Ja uvijek kažem, Barça se ne napušta tako lako. I to je zaista tako. Igrati u tako velikom klubu san je svakog nogometaša, ja sam u Barceloni doživio najljepše trenutke u svojoj nogometnoj karijeri, to je klub koji mi je puno dao, ali jesam nešto i ja njemu, ha, ha… Svjestan sam da je sezona dugačka, da imamo kvalitativnu širinu kadra i da su katkad promjene neminovne, ali svejedno… Uvijek je, naravno, draže kad igraš, nego kad sjediš na klupi”, zaključio je 28-godišnji Vatreni.