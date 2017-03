RAKITIĆ, INIESTA I PIQUE SU REKLI SVOJE: Tri Barcelonine zvijezde imaju istog favorita za novog trenera

Jedno od vrućih pitanja u nogometnim krugovima je tko će postati novi trener Barcelone nakon što Luis Enrique na kraju sezone napusti klupu katalonskog velikana.

Trener Seville Jorge Sampaoli je pao u drugi plan nakon objave vijesti da je produljio ugovor s Andalužanima pa se posljednjih dana kao glavni kandidat nametnuo strateg Athletic Bilbaa Ernesto Valverde. No, šanse su odjednom naglo porasle aktualnom Enriquevom pomoćniku Juanu Carlosu Unzueu (49).

Trenirao Numanciju i Racing

Sportski direktor Robert Fernandez izjavio je ovaj tjedan kako bi volio da idući trener ima iskustvo i da poznaje klub iznutra, a Unzue ispunjava oba kriterija. Od 1988. do 1990. je bio rezervni golman Barcelone, potom je bio trener vratara u mandatima Franka Rijkaarda i Pepa Guardiole, a od 2014. je prvi Enriqueov pomoćnik. Osim toga, samostalno je kao trener vodio Numanciju i Racing Santander.



Posebno je zanimljivo i važno da su u tri različita intervjua tijekom srijede i četvrtka podršku Unzueu dali Andres Iniesta, Gerard Pique i naš Ivan Rakitić.

“Već je radio kao trener. Još neko vrijeme nećemo znati tko je novi trener, ali Juan Carlos zna kako stvari u Barceloni funkcioniraju. S nama je svaki dan i, kao što sam rekao, trenirao je i druge klubove. Dobro je pripremljen, sposoban je trener, a u ovom je trenutku usredotočen na ispunjavanje naših ovosezonskih ciljeva”, rekao je Iniesta.

‘Maksimalno mu vjerujemo’

“Unzue je sposoban za taj posao. Dugo je u klubu, još od Guardiolina mandata, a prije toga je bio i igrač. Siguran sam da bi bio dobar kandidat, ali nije na meni da biram, to nije moj posao”, dodao je Pique.

A o mogućem Enriqueovom nasljedniku je u intervjuu za Cadenu Ser govorio i naš Rakitić.

“S Unzueom imam jako dobar odnos. On nas dobro poznaje, maksimalno mu vjerujemo. Enrique ima svoj tim trenera no Unzue ima svoju ideju. Filozofija je ista, no svaki trener ima svoj dodir, svoj obris”, izjavio je Rakitić.