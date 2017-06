PSOVALI MU MAJKU USTAŠKU, A SAD JE NJIHOV HEROJ: ‘Torres iz Solina’ zabio prvi euro gol nakon 13 godina na kultnom stadionu

Bivši nogometaš Hajduka Ivan Lendrić briljirao je jučer za svoj Željezničar protiv crnogorske Zete.

Ivan Lendrić u mjesec dana dva se puta upisao u povijest Željezničara, slavnog bosanskog kluba iz Sarajeva. Prvo je s 19 golova postao najbolji strijelac BiH prvenstva, a onda u prvom pretkolu Europa Lige postigao jedini gol na utakmici za pobjedu Želje nad crnogorskom Zetom.

Grbavica u deliriju

Ovaj gol, koji je zabio nakon sjajnog ubačaja Zajka Zebe iz kornera, u delirij je bacio rasprodanu Grbavicu iz jednog posebnog razloga. Bio je to prvi gol na tom legendarnom stadionu na europskoj utakmici nakon čak 13 godina. Manijaci su pogodak proslavili burno, euforično, kako dolikuje Ultrasima. To možete vidjeti u videu dolje.



Prije 13 godina europske utakmice igrali na Koševu

Zanimljivo, ali prije 13 godina Željezničar je svoje europske utakmice igrao na Koševu, stadionu, ni više, ni manje, najvećeg rivala Sarajeva. Kultna Grbavica, koju su Srbi zapalili tijekom rata i napravili od tog kutnog sarajevskog nogometnog mjesta groblje svojih “bolesnih nauma”, nije tad zadovoljavala kriterije Uefe.

Navijači i igrači Želje obnovili su stadion po završetku okupacije srpskih terorista kojima je na pameti bilo samo ubijanje i klanje, ali on nije udovoljavao UEFA-inim kriterijima, pa je Željezničar morao preko glumiti domaćina preko Miljacke.

Nakon još jednog pothvata navijača ovog kluba, koji su sakupili novac za izgradnju nove istočne tribine, Grbavica je konačno ispunila uvjete da se na njoj mogu igrati europske utakmice. Prva nakon toliko vremena bila je ova protiv Zete, a prvi europski gol nakon gotovo desetljeće i pol, na Grbavici je postigao upravo Lendrić.

Briljirao prošle sezone, ali…

Vrijedi spomenuti i jednu bitni stvar kad se govori o Ivanu Lendriću. Naime, prije šest godina, splitski novinari prozvali tada mladog i perspektivnog napadača Hajduka “Torres iz Solina”. No, nikad Lendrić nije ispunio svoj potencijal koji ga je krasio. Lendrić je u karijeri promijenio osam država i igrao za deset klubova.

No, prošle sezone Lendrić je bio sjajan u dresu Želje. Međutim, Manijaci, najžešći navijači Željezničara, za vrijeme trajanja posljednje utakmice u prošloj sezoni protiv Radnika (2-1), vrijeđali su Lendrića s tribina nazivajući ga ustašom i psovajući mu ustašku majku. To je jako pogodilo Lendrića.

Razlog tomu je bilo nezadovoljstvo Manijaka zašto što Željezničar nije postao prvak. Na meti su se našli svi igrači, ne samo Lendrić, a sarajevski ultrasi su nakon utakmice bili tražili da igrači skinu dresove kluba “kojeg nisu dostojni”. Lendrić je u dvije sezone zabio 31 gol za Željezničar.

