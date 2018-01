PSG-OVA KONTRA IZ UDŽBENIKA: Nogometni svijet oduševljen je onim što su izveli igrači moćnog pariškog stroja

Ono što su napravili Di Maria, Mbappe i Neymar naprosto oduševljava

Četvrti pogodak koji je momčad Paris Saint-Germaina postigla u rezultatskom demoliranju Rennesa (1-6 na gostovanju) u utakmici Francuskog kupa koja je igrana u nedjelju ne prestaje se dijeliti internetskim putem i oduševljavati. Dodavanja iz prve, brzina, završnica… sve je sadržavala akcija koju je okončao Neymar a koja je započela pred golom pariške momčadi.

Preciznije, sve se odigralo nakon udarca iz kuta Rennesovih nogometaša i već sam početak kontranapada odaje da će se dogoditi nešto vrijedno divljenja, no kulminacija uzbuđenja započinje prelaskom PSG-ovih igrača na suparničku polovicu. Verrattijeva duga lopta pronašla je Neymara koji je u trku dugom 30-40 metara osvojio prostor i proslijedio do Di Marije koji iz prve u gol-priliku gura Mbappea. Mogao je to sjajni francuski tinejdžer i sam riješiti, međutim, dodavanjem Neymaru još se jednom stavio u službu momčadi, a brazilski as tom prilikom nije imao nikakvih problema pri zaključenju posla. A ovako je sve izgledalo: