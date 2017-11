MARIO STANIĆ ZA NET.HR: ‘Garantiram vam da ćemo puno zečeva istjerati iz šume. Nismo baš tako naivni’

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš Mario Stanić dio je tima Darija Šimića koji želi promijene u hrvatskom nogometu. Tim povodom porazgovarali smo s njim.

Dario Šimić kandidat je za predsjednika HNS-a i sa svojim timom u sastavu Mario Stanić, Stipe Pletikosa i Goran Vlaović kreće u kampanju za mjesto čelnog čovjeka hrvatskog nogometa. Zajednička poruka je jasna. Legendarni Vatreni žele promjene u hrvatskom nogometu, žele vratiti izgubljeno povjerenje naroda prema HNS, očistiti Savez i hrvatski nogomet od anomalija, kako to sami ističu.

Stanić, Šimić i društvo otvaraju novo poglavlje u svojim karijerama

Stanić je dio slavne generacije Vatrenih iz 1998. godine koja je u Francuskoj osvojila broncu. Na tom putu bio je jedan od onih koji su itekako dali svoj obol tom uspjehu, najvećem u povijesti hrvatskog nogometa. Svi se sjećamo njegovog pogotka Jamajki na otvaranju turnira za 1-0.



Devetnaest godina poslije, Stanić i društvo (uz Pletikosu koji je nogometaš iz generacije poslije) otvaraju novo poglavlje u svojim karijerama…

“Cijela ova priča i službena objava kandidature Darija Šimića za mjesto predsjednika HNS-a za mene je jedna pozitivna stvar. To će se sigurno manifestirati i reflektirati na cijelo društvo. To je dokaz da još uvijek, u ovoj nekakvoj letargiji, imamo ljude koji su spremni ukazati na neke nepravilnosti i poslati poruku javnosti, zapravo, da nećemo baš tako sjediti skrštenih ruku i gurati stvari pod tepih. Nego da ćemo ukazivati na nepravilnosti”, kazao nam je Mario Stanić i nastavio:

‘HNS je dužan iskomunicirati svoje poslovanje’

“Toliko je rečenica napisano, toliko je toga izgovoreno, tekstova objavljeno u medijima na ovu temu, da je u neku ruku i frustrirajuće što se ponavljamo. Poanta cijele ove priče možda i nije to da mi ‘izvještavamo’, iako nama to nije problem. HNS bi trebao objasniti ljudima zašto je to tako, zašto navijači i javnost ne vjeruju aktualnom vodstvu krovne organizacije hrvatskog nogometa. HNS i njezino vodstvo to ne rade. A mi ukazujemo na neke nepravilnosti. Ovo je, po meni, u neku ruku zamjena teze. Jer, ponavljam, HNS je dužan iskomunicirati svoje poslovanje i sve ono krucijalno što trebaju učiniti za hrvatski nogomet. Oni su ti koji trebaju objasniti zbog čega smo dovedeni u ovu situaciju koja se dvadeset godina ne mijenja, dvadeset godina vrtnje u krug, tapkanja u mraku. To je preveliki period da bi se kroz paravan kvalifikacije i uspjeha odlaska na SP sakrili svi problemi hrvatskog nogometa”, izjavio je bivši nogometaš Željezničara, Dinama, Sporting Gijóna, Benfice, Club Bruggea, Parme i Chelsea.

Stanić ističe i kako je to HNS-ova “neka vrsta gromobrana kojeg oni svake godine iznova ističu”.

“Nitko ne govori o tome kako je to, u biti, polovičan uspjeh. Jer, hrvatska nogometna reprezentacija ima kvalitetu za velike rezultate. Ova kvaliteta kakvu hrvatski nogomet ima, ova generacija, u posljednjih 19 godina trebala je, po meni, najmanje jednom igrati polufinale nekog velikog reprezentativnog natjecanja. Veličaju se polovični uspjesi. Cijela ova naša priča nije bazirana samo na A reprezentaciju, jer ono što se događa u A reprezentaciji, to se reflektira na sve mlađe selekcije. Ono što se događa u narodu, to se reflektira na Savez. Savez definitivno u ovih 19 godina, od te 1998. kad smo bili treći na svijetu, nije učinio apsolutno ništa da se nogomet razvija. Ako su učinili, onda neka dođu s jasnim argumentima i činjenicama pa ćemo o tome razgovarati”, dao je do znanja Stanić koji je poznat kao onaj koji nema dlake na jeziku.

‘Ima različitih mišljenja unutar Saveza’

“Nama se dogodio jedan Mišković, nama se dogodio jedan Meštrović koji je svojim lobiranjem uspio privući značajni kapital iz Mađarske. Dva puta sam pročitao intervju s Miškovićem. Čovjek je bio dopredsjednik unutar Izvršnog odbora. Sam je upozorio i rekao da hrvatski nogomet stremi ka amaterizmu. Čovjek koji je uložio svoj novac, čovjek koji jako dobro poznaje stvari. Očigledno je da oni nisu iskoordinirani i da među njima ima različitih mišljenja unutar Saveza. Jednostavno, nema dovoljno volje da se stvari pokrenu. Što zbog politike, osobnih interesnih skupina, sasvim nebitno. Tu postoji jedno zamršeno klupko koje mi želimo odmotati. I s Darijevom kandidaturom, našom podrškom, timom ljudi koji nije baziran samo na ovaj cilj. Jer ako podijelimo Savez na dva dijela, na poslovni i sportski, mi smo onaj sportski. Ali paralelno radimo s poslovnim ljudima, s profesionalcima…U Savezu trebaju biti profesionalci koji mogu ići u korak s trendovima. Oni bi trebali objasniti zbog čega se kod nas prekidaju utakmice, zbog čega se igra pred praznim stadionima, zbog čega u HNS-u sjede ljudi koji imaju optužnice, zbog čega se ništa nije napravilo kad je bio slučaj Širić, plaćanje za pošteno suđenje što automatski dovodi čitavo u prvenstvo u pitanje, odnosno dovodi regularnost natjecanja u pitanje. Neka odgovore na pitanje zbog čega se mijenjaju propozicije natjecanja usred prvenstva? To su apsurdi. U svakoj normalnoj zemlji u ovom slučaju prekida se prvenstvo. To sve prolazi ispod radara”, naglasio je Stanić i dodao kako HNS konačno treba objasniti sve te apsurde i anomalije kojih ima u hrvatskom nogometu, kako je to kazao, “na tisuće”.

‘Mi nemamo što izgubiti. Možemo jedino izgubiti okove, lance’

“Ja sam još prije u nekim svojim tekstovima objašnjavao anomalije u HR nogometu. Došli smo na ideju da promijenimo stvari u hrvatskom nogometu na bolje jer smo, kao bivši sportaši, članovi reprezentacije, postali svjesni da individua ne može ništa. Dario Šimić, Zvone Boban, Davor Šuker, Mišković… Nitko ne može ništa kvalitetno napraviti ako nema kvalitetne ljude oko sebe. Tim ljudi koji će to podržati. Po meni je potrebna kvalitetan infrastruktura ljudi. Dijelimo iste svjetonazore, mi nemamo što izgubiti. Možemo jedino izgubiti okove, lance, može nam se leđa pasti taj teret koji nosimo 19 godina. Konkretno, sad jako gubi hrvatski nogomet. Svi smo mi kolateralne žrtve i taoci aktualne politike aktualnog vodstva HNS-a. Ne znam hoćemo li proći, nije to ni bitno. Ali, garantiram vam da ćemo puno zečeva istjerati iz šume. To vam garantiram. Imamo dovoljno poznanstava i van Hrvatske, nismo baš toliko naivni. Ima iza nas dosta iskustva i druženja, puno stvari koje su pokrivene i skrivene. Ali definitivno nam je želja da svako prihvati odgovornost i postavi jasni cilj i pokaže stav o razvoju hrvatskog nogometa. Na svim razinama. Od nogometnih djelatnika do politike koja je umrežena, svih onih koji se kriju iza interesa i nekih polovičnih rezultat”, objasnio je Stanić i naglasio:

“Želimo fer i korektnu utakmicu. Uz naš tim stoje dva vrhunska pravna stručnjaka po pitanju sporta, tako da smo spremni na bilo kakve prljave igrice i nedopuštene radnje i poteze. Ni to nismo prepustili slučaju. Ukazivat ćemo na svaki pokušaj krivog tumačenja statuta. Svjedoci smo da je HNS dvije godine izbjegavao komentirati zakon o sportu. Mislim, o čemu pričamo?! Ukazivali smo na to. Ali, to su bile pojedinačne ‘akcije’, sad smo se okupili i idemo zajedno u pobjedu. Hoćemo li uspjeti, to ovisi o puno faktora. Ali, ponavljam, mi u ovoj utakmici ne možemo izgubiti jer nemamo što”, zaključio je Mario Stanić.