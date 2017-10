PROSLAVLJENI VATRENI POSTAJE POMOĆNIK DALIĆU? ‘U kontaktu smo, znamo se dugo i jako dobro’

Zlatko Dalić trebao bi sljedeći tjedan i službeno biti imenovan izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije, a jedno od zanimljivijih pitanja je tko će mu biti pomoćnici. Jedan od kandidata je i proslavljeni golman Dinama i Vatrenih Dražen Ladić.

Dalić je nakon smjene Ante Čačića vodio Hrvatsku u posljednjoj utakmici grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Vatreni su s njim na klupi slavili u Kijevu protiv Ukrajine s 2-0 i izborili dodatne kvalifikacije, a Dalić tek treba dobiti ugovor za te utakmice, ali i očekivani nastavak avanture za kormilom reprezentacije.

BIVŠI DOPREDSJEDNIK HNS-a ZA NET.HR: ‘Dalićeva izjava me frapirala, a prema Prosinečkom je napravljena velika nepravda’

ČAČIĆEV MILJENIK OTKRIO ZAŠTO JE KOD DALIĆA ISPAO IZ PRVIH 11: ‘Izbornik mi je rekao svoje mišljenje, evo o čemu se radilo…’



Pet godina u mladoj reprezentaciji

Dražen Ladić je sedam godina surađivao s Dalićem, a u razgovoru za Sportske novosti je priznao da je jedan od kandidata za stručni stožer reprezentacije u kojem bi bio pomoćnik, a ne trener vratara.

“U kontaktu smo, čujemo se, komentiramo što je, a vidjet ćemo kako će se ta priča razviti. Dalić i ja znamo se dugo i jako dobro, bili smo pet godina u mladoj reprezentaciji, nije slučajno što sam kao izbornik htio da mi on bude pomoćnik. A poslije sam ja skoro dvije godine bio s njim na Bliskom istoku, u Saudijskoj Arabiji i Emiratima”, podsjetio je Ladić.

‘Nije nastup u Ukrajini bio tako maestralan’

Iako je veći dio javnosti bio oduševljen igrom hrvatske reprezentacije u Ukrajini, Ladić ipak smiruje euforiju.

“Nisam vidio nastup u Ukrajini tako maestralnim kako se to sad želi prikazati. To je bila dobra, odgovorna utakmica, sa super rezultatom. Ali da je to bilo ne znam kako maestralno, nisam stekao takav dojam. Isto tako nisam pobornik analiza – eh, da su oni zabili u prvom poluvremenu. Nisu, a mi jesmo. Da Finci nisu dali gol u zadnjoj minuti, ne bismo bili u toj situaciji, Dalić vjerojatno ne bi bio izbornik. Ujedno, nismo mi u prvom poluvremenu strepili kod svakog napada Ukrajinaca. Igrali smo dogovorno, čvrsto, postaviti se kako je trebalo i došao je pozitivan rezultat”, poručio je Ladić.