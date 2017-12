PROSINEČKI SECIRAO ARGENTINU I OTKRIO: ‘Hrvatska ima svoje adute za taj dvoboj, ovo su najveće mane Messijeve družine’

Nikako najvažnija, ali svakako utakmica koju će hrvatski navijački puk popratiti s većom dozom znatiželje u odnosu na one protiv Islanda i Nigerije, premda se izglednijim čini da će upravo ishodi tih ogleda više utjecati na život Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, svakako je utakmica koju će izabranici Zlatka Dalića odigrati protiv Lionela Messija i njegove argentinske družine.

Ogled je to koji je zakazan za 21. lipnja u Nižnji Novgorodu u 20 sati.

Jednog od favorita za svjetski naslov analizirao je Robert Prosinečki.

“Bez dvojbe, radi se o tom silnom napadačkom arsenalu koji je u stanju pobijediti baš sve reprezentacije svijeta. Uz jednog, jedinog i neponovljivog Lea Messija, tu su i Sergio Agüero, Paolo Dybala, Angel di Maria… Tamo gotovo da nema mjesta za Gonzala Higuaina. Uglavnom, uz neprikosnovenog Messija, Jorge Sampaoli ima opcija da ‘boli glava’. U tom segmentu, kažem, radi se o (po)najboljem napadu svijeta”, smatra hrvatski stručnjak i legendarni igrač čije riječi prenose Sportske novosti.

Jasno, nije Argentina savršena, a Prosinečki te rupe vidi ovako:

“Mana ima nekoliko. Prvo je i psihološki pritisak, jer se stalno traži veliki rezultat. Onda dolazimo do druge stvari, a to je ovisnost o Leu. Jer, ponekad ih gledaš i vidiš da oni daju loptu Messiju i očekuju da on sve sam riješi. To je velika brana i nedostatak “gaučosa”. Kao treće, ne znam koliko igrači iza mogu čuvati leđa napadu koji traži samo i isključivo golove. Dakle, ovisnost o Messiju, težnja za tim zlatom i disbalans linija definitivno su odrednice ove Argentine.”

Zna se odakle dolazi najveća prijetnja hrvatskim ambicijama u toj utakmici, na što se najviše mora paziti.

“Sigurno na taj napad. Hrvatska bi u sredini travnjaka mogla pa čak i trebala dominirati, no bit će zanimljivo vidjeti kako se hrvatska obrana nosi s tim argentinskim napadom. Sampaoli će, vidim, optirati za sustav 3-4-3, gdje će u ofenzivi do silnog izražaja doći silina. S obzirom da je Sampaoli zanimljiv frajer i odličan trener, vjerujem da će uspjeti rasteretiti Messija i omogućiti mu punu slobodu u igri, a onda bi on uz ‘pomagače’ trebao postati još ubitačniji i opasniji po hrvatski gol.”

Priznao je Prosinečki da se raduje toj utakmici, da će to biti ‘dvoboj za sladokusce u kojem Hrvatska itekako ima svoje adute’ i otkrio što bi hrvatski igrači trebali napasti u argentinskim redovima.

“Defenzivni dio vezne linije plus obrana imaju svojih mana. Biglia je jedini pravi defenzivac u vezi, čak i ekipa sa strane, poput Perottija, Pereza, Banege, nemaju taj defenzivni štih. Iza vladaju Otamendi i Mascherano, treći se još traži, i uz brza otvaranja i prave okomice, Argentini se tu mogu stvoriti problemi. Ujedno, dakle, u veznoj liniji Hrvatska s Kovačićem, Modrićem, Rakitićem, Brozovićem, Badeljom ima mnogo više opcija i balansa od Argentine”, zaključio je Prosinečki.