PROSINEČKI OTKLONIO SVA NAGAĐANJA: ‘Neću biti izbornik Srbije, želim preuzeti neki klub iz Europe’

Robert Prosinečki više nije trener Azerbajdžana, a samim time, mediji su ga već nekoliko puta selili s klupe na klupu brojnih reprezentacija sa područja Balkana. Ali Prosinečki je to sve opovrgnuo.

OTKRIVEN PRAVI RAZLOG ZAŠTO JE POTJERAN MUSLIN: Srbija u šoku zbog otkaza čovjeku koji ih je odveo na SP

U intervjuu kojeg je dao za Večernji list, Žuti je pojasnio svoju sitaciju i stavove o vođenju neke od reprezentacija s kojima ga se povezuje (Slovenija, BiH, Srbija). Trenutno su najsvježija nagađanja oko preuzima klupe Srbije nakon odlaska Slavoljuba Muslina:

“Kada god se isprazni neko mjesto u Zagrebu ili Beogradu, mediji uvijek mene izvuku. Iskreno, umoran sam od toga, tih priča. Što god da izjavim, druga će strana komentirati, vagati. Da se razumijemo, ja nacionalno opterećenje nemam. Na pitanje jesu li me zvali s Terazija – odgovor je ne”, objasnio je Prosinečki koji se još uvijek nalazi u Bakuu zbog školskih obaveza mlađe kćeri.



‘Želim preuzeti klub u Europi’

“Ma kada sam čuo i pročitao, sve mi je to nestvarno. Ne, hvala onima koji me spominju, ali ja neću biti izbornik Srbije, dosta mi je raditi na ovim prostorima. Moji su svi planovi vezani za to da preuzmem klub, i to negdje u Europi. Kada pričamo o poslu na ovim prostorima, to je iza mene”, dodao je naš stručnjak.

Pojasnio je i zašto nije stavio Luku Modrića na vrh Fifine ljestvice igrača za 2017. godinu:

“Za mene nema dileme da je Lionel Messi najbolji svjetski nogometaš. Drugi najbolji je Cristiano Ronaldo. Modrića sam stavio na treće mjesto. Da sam glasao za Luku samo zato što dolazimo iz iste zemlje, onda bih bio protiv svojih uvjerenja.”