PROSINEČKI OBJASNIO ZAŠTO NEĆE NA KLUPU VATRENIH: ‘Zna se tko ovdje profitira od nogometa. Ja nisam poželjan jer nisam njihov’

Ime Roberta Prosinečkog redovito se spomene kod vjerojatno svake akcije promjene izbornika ili svake drame koju hrvatska nogometna reprezentacija proživljava kroz kvalifikacijske cikluse. Javnost ga stavlja na čelno mjesto anketa pri vlastitim odabirima stručnjaka za koje se nadaju da će preuzeti klupu izabrane vrste, no godine prolaze bez ispunjena njihovih želja i čini se da će tako i one naredne.

Može se to naslutiti iz intervjua kojeg je legenda hrvatskog nogometa dala Večernjem listu, pa tako Prosinečki u izjavi u kojoj ga se povezuje s klupom Hrvatske odgovara.

“Vidio sam, pročitao. Ne, hvala! Ovdje nisam poželjan jer nisam njihov. Moji su stavovi znani, ne mogu ih mijenjati preko noći. Uostalom, reprezentacija je pred vratima Svjetskog prvenstva, igrači su klasni, Dalić je dobio Ukrajinu i zaslužio priliku. Treba ih pustiti da završe posao”, kazao je Prosinečki potvrdivši da mu je ‘Slovenija interesantna opcija’, ali i da bi više volio klupski angažman.

Zaključio je svojim viđenjem hrvatskog nogometa i njegova uređenja.



“Kod nas je oko nogometa stvorena doista loša klima. Reprezentacija je stalno na velikim turnirima, klubovi znaju izboriti Ligu prvaka, Europsku ligu. No, narod nije blesav, zna što se događa, tko kolo vodi i tko od nogometa ovdje profitira. Ali to je i dio klime u našem društvu. Ljudi su sretni kada odu iz Hrvatske. E, to je loše. Treba krenuti ispočetka. Trebaju doći ljudi koji nemaju mrlje iza sebe, koji su već nešto učinili u svojim karijerama. Jednostavno treba opet vratiti ljudima vjeru da je nogomet nešto lijepo, poštenije nego što je to slučaj kod nas. Ali ja, nažalost, kod nas ne vidim te ljude, tu snagu.”