PROCURIO SUMNJIVI UGOVOR REALA: Odigrao za Kraljeve tek dvije utakmice, a zaradio šest milijuna eura

‘Footbal Leaks’ šokirao je nogometni svijet svojom istragom i naposljetku, putem određenih medija i objavom inkriminirajućih ugovora te slučajeva izbjegavanja plaćanja poreza.

Svako malo u javnosti se pojavi nešto novo iz nogometa što nas sve neugodno iznenadi. Sad je u javnost procurio i jedan sumnjiv detalj oko ugovora norveškog “čuda od djeteta”, 17-godišnjeg Martina Odegaarda, o kojem je pisao njemački Der Spiegel, a prenio ugledni francuski L’Equipe. Naime, Martinov otac odbio je dva milijuna eura godišnje od odvjetničke tvrtke koja je željela otkupiti mladog Norvežanina.

“Moj sin će u karijeri tako ionako zaraditi veliki novac. Uz to, moralna je obveza ne izbjegavati plaćati porez u vremenu kad se ljudi bore poplačati sve račune”, kazao je Hans Erik Odegaard.



‘Tresla se brda, rodio se miš’

Odegaard je u Real došao kad je imao 16 godina. Nogometni stručnjaci prognoziraju mu veliku karijeru, a najave po njegovom dolasku u “kraljevski klub” bile su uistinu velike. No, sve se pretvorilo u onu “tresla se brda, rodio se miš”. Odigrao je talentirani Norvežanin tek dvije utakmice za Madriđane. Jednu pod vodstvom bivšeg trenera Carla Ancelottija, a drugu nedavno u Kupu Kralja pod sadašnjim strategom Reala Zinedineom Zidaneom.

‘Norvežanin je zaradio šest milijuna eura’

No, u tom periodu neigranja, Norvežanin je zaradio šest milijuna eura, odnosno ispada da ga je Real po utakmici plaćao tri milijuna eura. Dnevni list El Mundo piše, a madridski AS prenosi kako je Odegaardov otac 22. siječnja 2015. godine potpisao ugovor s Realom prema kojem će Martin do lipnja 2018. godine zaraditi velikih 10,5 milijuna eura. Uz to, izborio se i da njegov sin u Madridu ima plaćeni smještaj te bonus od 50 tisuća eura za svaku utakmicu u prvoj momčadi Reala.