PROCURILA STARA PRIČA: Juventus je prije dva mjeseca pokazao koliko vjeruje u Marka Pjacu

Na dan kad bi Marko Pjaca (21) trebao biti podvrgnut operativnom zahvatu talijanski mediji iskopali su priču staru dva mjeseca u kojoj i on ima jednu od uloga.

Juventus je u zimskom prijelaznom roku tražio pojačanje na krilnoj poziciji na kojoj je vrlo ‘tanak’. Uostalom zbog toga je i naš Mario Mandžukić prinudno postao lijevo krilo. Nakon što im je nekoliko željenih imena iskliznulo iz ruku čelnici Juventusa su se sjetili svoga nekadašnjeg igrača Emanuelea Giaccherinija (31).

Igrač za budućnost

On je nosio dres Stare dame od 2011. do 2013. godine, potom je igrao za Sunderland i Bolognu, a od prošlog je ljeta u Napoliju. No, na San Paolu dobiva vrlo malo prilika i njegov je agent u siječnju javno izrazio nezadovoljstvo. U Juventusu su tu vidjeli svoju priliku da dođu do solidnog rješenja za svoje probleme, no Napoli je ima poseban zahtjev.



Čelnici kluba s juga Italije tražili su da u transfer bude uključen i hrvatski reprezentativac Marko Pjaca. Cijela je priča tu završila jer su iz Juventusa jasno poručili da im ne pada na pamet odreći se bivšeg dinamovca koji je došao u Torino svega nekoliko mjeseci ranije. Odluka je bila sasvim očekivana jer Juventus u Pjaci vidi igrača za budućnost, a osim toga, da su pristali na takvu opciju, dobili bi jedno krilo, a ostali bez drugog pa takav posao ne bi imao nikakvog smisla.