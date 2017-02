PROCURILA NAJVEĆA TAJNA PROŠLOGA LJETA: Čovjek koji je prodrmao svjetski nogomet odbio španjolskog velikana

Ubojiti napadač PSG-a Edinson Cavani odbio je ponudu Atletico Madrida prošloga ljeta, prenosi katalonski sportski dnevni list Mundo Deportivo.

Čekao je, dugo je čekao da konačno dobije svojih 5 minuta. I konačno je dočekao. Jedan od najboljih napadača današnjice tri godine bio je u sjeni Zlatana Ibrahimovića koji je žario i palio u dresu PSG-a.

Odlaskom Ibre u Manchester United, Cavani se probio u prvi plan. Ove sezone Cavani je postigao 32 pogotka u 31 susretu u kojima je igrao. Prošle sezone, Urugvajac je zabio 25 pogodaka i isto briljirao.

Brojne ponude

Odmah su se na njegovu klupsku adresu sjatile brojne ponude, a jedna je bila posebno zanimljiva. Ona iz Madrida. Naime, Cavani je potvrdio kako je dobio ponudu Atletica.



“Istina je da je bilo interesa Atletico Madrida. Htjeli su ne potpisati. Ipak, ja sam jedan od onih koji vjeruju da profesionalac treba odraditi svoj ugovor. To je ono što sam učinio i to je ono što i činim do ovog trenutka”, rekao je Cavani.

Godín ga nagovarao na dolazak

Katalonski Mundo Deportivo piše kako je trener Rojiblancosa htio nogometaša upravo njegovih napadačkih karakteristika. Isto tako, u tekstu dodaje kako ovo nije bio prvi interes Atletica. Ne tako davno Cavani je bio na pragu potpisa za Atletico u koji ga je htio dovesti Diego Godín.

“Bilo je blizu, da, ali ponekad su neke stvari u nogometu neobjašnjive”, objašnjava Cavani.